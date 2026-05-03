آغاز طرح هوشمندسازی آموزش زبان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اجرای طرح «هوشمندسازی دوره‌های آموزشی زبان» با هدف ارتقا و ترویج زبان و ادبیات فارسی در سطح ملی و بین‌المللی و در چارچوب سیاست‌گذاری‌های هیأت رئیسه با تأکید بر رویکردهای نوین معاونت امور بین‌الملل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر کلید خورد.

این طرح با راهبری معاونت بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری مؤسسه دانش‌بنیان «موج تفکر دانش‌گستر» در مسیر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و توسعه راهکارهای هوشمند در حوزه آموزش تعریف شده است. این مؤسسه به‌عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم فناوری کشور، در سال‌های اخیر با تمرکز بر توسعه فناوری‌های آموزش زبان، طراحی سامانه‌های هوشمند یادگیری و ایجاد زیرساخت‌های نوین در حوزه سنجش آموزش زبان فارسی، از جمله توسعه آزمون بین‌المللی «پارس»، تجربیات اجرایی قابل توجهی کسب کرده است.

بر اساس این گزارش، در گام نخست این طرح بر هوشمندسازی دوره‌های آموزش زبان فارسی متمرکز شده و با هدف تسهیل دسترسی زبان‌آموزان، ارتقای کیفیت آموزش و ارائه خدمات آموزشی مبتنی بر فناوری در حال اجراست.

در طراحی این سامانه، هم‌راستایی با چارچوب‌ها و الزامات آزمون‌های بسندگی زبان فارسی، از جمله آزمون «پارسیک» سازمان سنجش آموزش کشور، مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که این بستر می‌تواند به‌عنوان زیرساختی یکپارچه برای آموزش و سنجش مهارت‌های زبانی، نقش مؤثری در استانداردسازی و ارتقای نظام ارزیابی زبان فارسی ایفا کند.

این اقدام، گامی در جهت تقویت جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌عنوان یکی از پیشگامان توسعه فناوری‌های آموزشی در کشور و زمینه‌ساز گسترش آموزش زبان در عرصه‌های بین‌المللی عنوان شده است.