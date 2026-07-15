مولابیگی: حاکمیت قانون محور اصلی مدیریت رهبر شهید انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگویی تلویزیونی، با اشاره به نخستین دیدار با رهبر معظم انقلاب در دوران ریاست‌جمهوری ایشان، اظهار داشت: این دیدار در سال‌های دفاع مقدس و در جریان یک مانور بسیج در همدان رقم خورد. از همان زمان صلابت، روحیه استکبارستیزی و اعتماد به توان ملت ایران در سخنان ایشان کاملاً مشهود بود.

وی افزود: در آن مقطع که آمریکا با اعزام ناوهای جنگی به خلیج فارس درصدد اعمال فشار بر جمهوری اسلامی بود، رهبر انقلاب با قاطعیت تأکید کردند که ملت ایران و نیروهای مسلح پاسخ محکمی به هرگونه تهدید خواهند داد؛ موضعی که بیانگر روحیه استقامت و ایستادگی ایشان در برابر دشمنان بود.

روایتی از آخرین جلسه

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به نخستین جلسه اعضای این شورا با رهبر انقلاب پس از عضویت خود در شورای نگهبان، گفت: معظم‌له شورای نگهبان را نهادی اثرگذار، امین مردم و از ارکان اساسی نظام دانستند و بر ضرورت حفظ و ارتقای اعتبار این نهاد تأکید ویژه داشتند.

مولابیگی ادامه داد: رهبر انقلاب معتقد بودند نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان، گنجینه‌ای ارزشمند برای جامعه علمی کشور است و باید این مباحث به‌صورت مستند و علمی در اختیار پژوهشگران، دانشگاهیان و حوزویان قرار گیرد تا ابعاد کارشناسی تصمیمات شورا برای افکار عمومی و جامعه علمی تبیین شود.

وی افزود: معظم‌له همچنین بر شفاف‌سازی ضوابط و معیارهای نظارت شورای نگهبان در انتخابات تأکید داشتند و معتقد بودند تبیین این معیارها، بدون ورود به مصادیق افراد، موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت جایگاه شورای نگهبان خواهد شد.

حاکمیت قانون؛ محور اصلی مدیریت رهبر شهید

این عضو حقوقدان شورای نگهبان، قانون‌مداری را یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: ایشان در همه عرصه‌ها، اجرای قانون را فصل‌الخطاب می‌دانستند و با هرگونه قانون‌شکنی مخالفت می‌کردند.

وی با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ تصریح کرد: امام شهید بارها تأکید کردند که هرگونه اعتراض باید از مسیرهای قانونی دنبال شود و هیچ بن‌بستی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد. اگر فرد یا جریانی نسبت به نتیجه انتخابات اعتراضی دارد، قانون مسیر رسیدگی را مشخص کرده و همه باید در همان چارچوب حرکت کنند.

مولابیگی خاطرنشان کرد: معظم‌له همواره رأی مردم را «حق‌الناس» می‌دانستند و این تعبیر را صرفاً یک توصیه سیاسی مطرح نکردند، بلکه آن را یک مبنای فقهی و شرعی برای صیانت از آرای مردم می‌دانستند.

نگاه پدرانه به مردم در بحران‌ها

وی یکی دیگر از ویژگی‌های رهبر انقلاب را نگاه پدرانه به جامعه دانست و اظهار کرد: در حوادث و بحران‌های مختلف، ایشان همواره میان دشمنان، عوامل سازمان‌یافته و افرادی که بر اثر تبلیغات یا هیجانات دچار اشتباه شده بودند، تفاوت قائل می‌شدند و بر هدایت و بازگشت جوانان تأکید داشتند.

رهبر انقلاب؛ دانشمندی کم‌نظیر در حوزه‌های مختلف

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به ابعاد علمی شخصیت رهبر انقلاب گفت: شاید یکی از جنبه‌هایی که کمتر برای افکار عمومی تبیین شده، وسعت دانش معظم‌له در حوزه‌های مختلف است. ایشان در موضوعات حقوقی، قضایی، فقهی، فلسفی، فرهنگی، سیاسی و حتی مسائل تخصصی حوزه‌های مختلف، اشرافی کم‌نظیر داشتند.

وی افزود: رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان دستگاه‌های مختلف یا شخصیت‌های خارجی، با تسلط کامل درباره مسائل تخصصی همان حوزه سخن می‌گفتند و آگاهی عمیقی نسبت به تاریخ، فرهنگ و شرایط کشورهای مختلف داشتند؛ موضوعی که همواره موجب شگفتی مخاطبان می‌شد.

مولابیگی در پایان با تأکید بر نقش رهبر انقلاب در مدیریت بحران‌های کشور اظهار داشت: حضور، سخنان و هدایت‌های ایشان در مقاطع حساس، همواره آرامش‌بخش جامعه بود و مردم با شنیدن مواضع رهبر انقلاب، احساس اطمینان و امید بیشتری پیدا می‌کردند؛ ویژگی‌ای که جلوه‌ای از مدیریت حکیمانه و مبتنی بر قانون ایشان بود.