به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی، مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و تخریب خودرو با استفاده از سلاح سرد در یکی از مناطق شهرستان خرم‌آباد، بلافاصله عوامل انتظامی در محل حاضر شدند.

متهم قبل از حضور مأموران از محل متواری که با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد.

در بازرسی از متهم، سلاح سرد (یک‌تیغه قمه) به‌کاررفته کشف، متهم در تحقیقات پلیس، علت و انگیزه خود از این عمل را اختلافات مالی عنوان کرد.

پس از تشکیل پرونده، متهم برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و رفتارهای هنجارشکنانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.