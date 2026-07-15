احتمال شنیدن صدای انفجارهای کنترل شده در جنوب اصفهان

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای عملیات پاکسازی و خنثیسازی مهمات باقیمانده از دوران جنگ رمضان اظهار کرد: از صبح امروز، تیمهای فنی و متخصص، عملیات پاکسازی و انفجارهای کنترلشدۀ مهمات عملنکرده مربوط عملیات رمضان را در بخشهایی از جنوب شهر اصفهان آغاز کردهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: این عملیات که در راستای پاکسازی ایمن مناطق و با هدف پیشگیری از خطرات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است، در محدوده جغرافیایی جنوب شهر، شهر جدید بهارستان و ارتفاعات صفه در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی مراحل این عملیات تحت نظارت دقیق تیمهای تخصصی و با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی صورت میگیرد، تصریح کرد: شهروندان ممکن است تا عصر امروز صداهای ناشی از این انفجارهای کنترلشده را در مناطق ذکر شده بشنوند که این امر کاملاً برنامهریزی شده بوده و جای هیچگونه نگرانی یا تشویشی برای مردم وجود ندارد.
شیشهفروش خاطرنشان کرد: این اقدامات فنی تا ساعات بعدازظهر ادامه خواهد داشت و پس از آن محیط برای تردد و فعالیتهای روزمره کاملاً ایمنسازی خواهد شد.
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