مهر و موم مرکز توزیع کود شیمیایی در یاسوج به علت تقلب و گرانفروشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره کمبود شدید کود شیمیایی در بازار، کارگروهی متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، سازمان خدمات حمایتی جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی، از مراکز توزیع کود شیمیایی بازدید و بازرسی انجام دادند.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، تخلفات یکی از کارگزاریهای توزیع کود شیمیایی محرز شد و این مرکز به دلیل تقلب و گرانفروشی بلافاصله پلمب شد. همچنین پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نرخهای مصوب انواع کودهای شیمیایی گفت: قیمت هر کیسه کود اوره (سفید) یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، سوپر فسفات تریپل هفت میلیون و ۱۶۵ هزار تومان، سوپر سولفات پتاس ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کلرور پتاس چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
وی با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار نهادههای کشاورزی، هشدار داد: با هرگونه تخلف از جمله احتکار، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و تقلب در توزیع کودهای شیمیایی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
لقمانی همچنین از کشاورزان خواست کود مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و دارای پروانه فعالیت تهیه کنند و به برچسبهای دستی یا فاقد اصالت روی کیسههای کود اعتماد نکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات اقتصادی دارد و دستگاههای نظارتی با همکاری مردم، نظارت بر بازار نهادههای کشاورزی را با جدیت ادامه خواهند داد.
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