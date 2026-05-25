۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۲

جریمه ۷ میلیارد ریالی محتکر برنج در کهگیلویه

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت بیش از ۷ میلیارد ریالی یک محتکر کالاهای اساسی در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه لقمانی از رسیدگی به پرونده احتکار کالاهای اساسی در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

وی اظهار کرد: پرونده تخلف احتکار قریب به ۴۰۰ کیسه برنج ۱۰ کیلوگرمی به ارزش ۲ میلیارد ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی کهگیلویه مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به مخفی کردن کالاها در منزل مسکونی و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست.

وی تصریح کرد: شعبه علاوه بر صدور حکم عرضه و فروش کالاهای احتکار شده، متخلف را به پرداخت ۷ میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

لقمانی بیان کرد: این پرونده با گزارش پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

