جریمه ۷ میلیارد ریالی محتکر برنج در کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه لقمانی از رسیدگی به پرونده احتکار کالاهای اساسی در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

وی اظهار کرد: پرونده تخلف احتکار قریب به ۴۰۰ کیسه برنج ۱۰ کیلوگرمی به ارزش ۲ میلیارد ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی کهگیلویه مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به مخفی کردن کالاها در منزل مسکونی و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست.

وی تصریح کرد: شعبه علاوه بر صدور حکم عرضه و فروش کالاهای احتکار شده، متخلف را به پرداخت ۷ میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

لقمانی بیان کرد: این پرونده با گزارش پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.