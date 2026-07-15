خونخواهی رهبر شهید باید در ابعاد حقوقی، دیپلماتیک و ملی پیگیری شود

محسن پاکآیین در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسئله خونخواهی رهبر شهید و همه شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: مهمترین شعار مردم در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهیدمان، مطالبه انتقام بود و این موضوع از ابعاد مختلف قابل بررسی است.
وی افزود: اگر کشوری یا فردی که مرتکب ترور و به شهادت رساندن رهبر یک کشور شده، مجازات نشود، این اقدام میتواند به رویهای خطرناک در عرصه روابط بینالملل تبدیل شود. به همین دلیل، متجاوز نباید احساس حاشیه امن داشته باشد و باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.
این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: در این پیام نیز بر قطعی بودن تحقق انتقام تأکید شده است. البته ایشان شخص یا زمان مشخصی را برای این موضوع تعیین نکردند و آن را به فرد یا مقطع زمانی خاصی محدود ندانستند.
پاکآیین با بیان اینکه مسئولیتهایی نیز بر عهده دستگاههای مختلف کشور قرار دارد، تصریح کرد: قوه قضائیه باید از طریق برگزاری دادگاههای داخلی و همچنین طرح دعاوی در مجامع قضایی و حقوقی بینالمللی، با بهرهگیری از وکلای بینالمللی، زمینه صدور احکام حقوقی و قضایی علیه عاملان این اقدام را فراهم کند تا این مسئله از جنبه قانونی نیز پیگیری شود.
وی ادامه داد: قوه مجریه و وزارت امور خارجه نیز باید با اقامه دعوا در مجامع بینالمللی و پیگیری دیپلماتیک، این پرونده را دنبال کنند. همچنین قوه مقننه میتواند از ظرفیت اجلاسها و مجامع بینالمجالس برای زنده نگه داشتن این موضوع بهعنوان یکی از مسائل مهم روابط بینالملل استفاده کند.
سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به فضای افکار عمومی جهان اظهار داشت: در میان بسیاری از آزادگان جهان نیز نسبت به دونالد ترامپ نفرت و انزجار ایجاد شده و ممکن است افرادی بهصورت مستقل و خارج از چارچوب دولتها دست به اقداماتی بزنند.
پاکآیین همچنین گفت: همانگونه که با انتقام خون امام حسین (ع)، پرچم «یالثارات الحسین» پایین نیامد، پرچم «یالثارات الخامنهای» نیز پایین نخواهد آمد.
وی افزود: تا زمانی که افرادی با ویژگیهای یزیدها، معاویهها و ترامپها در ساختار نظام بینالملل امکان رشد و دستیابی به قدرت داشته باشند، موضوع خونخواهی و مقابله با این روند همچنان مطرح خواهد بود.
این کارشناس مسائل بینالملل تأکید کرد: همه باید در جهت تغییر نظم مبتنی بر دیکتاتوری و یکجانبهگرایی تلاش کنند تا بهتدریج زمینه شکلگیری نظمی عادلانهتر در جهان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران باید اقتدار و توانمندی خود را در عرصههای مختلف افزایش دهد، با قدرت از منافع ملی دفاع کند و در شکلگیری نظم عادلانه جهانی نقشآفرین باشد؛ موضوعی که باید در حوزه دیپلماسی نیز نمود داشته باشد.
پاکآیین در پایان گفت: چین، روسیه و اعضای جنبش عدم تعهد نیز باید در این مسیر نقشآفرینی کنند. همچنین باید به مسئله خونخواهی با نگاهی ملی و اسلامی نگریست و با حفظ وحدت و انسجام، آن را بهعنوان یک مطالبه ملی پیگیری کرد.
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