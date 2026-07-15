مریم شهرام پور مجری تلویزیون درباره پیام رهبر انقلاب و مطالبه خونخواهی به خبرنگار مهر بیان کرد: وقتی از مطالبه خونخواهی رهبر معظم انقلاب سخن میگوییم، شاید در نگاه نخست ذهن بسیاری به اقدامات نظامی معطوف شود و از همین منظر تصور کنند که خودشان نقشی در این میدان ندارند.
وی اضافه کرد: اما به باور من، خونخواهی مفهومی بسیار گستردهتر از یک اقدام نظامی است و به شمار همه انسانهای آزادیخواه جهان میتواند معنا پیدا کند. هر ایرانی و هر انسان آزادهای میتواند متناسب با جایگاه، توان و مسئولیت خود، سهمی در تحقق این مطالبه داشته باشد.
شهرام پور تصریح کرد: نخستین گام در این مسیر، پایبندی به آرمانها و باورهایی است که رهبر شهید برای آنها ایستادگی کرد. اگر پیش از این به این ارزشها معتقد بودهایم، امروز باید با استواری بیشتری بر همان مسیر باقی بمانیم و از آن پاسداری کنیم.
وی ادامه داد: اگر تصور کنیم که خونخواهی تنها در حذف چند چهره سیاسی مانند ترامپ یا نتانیاهو خلاصه میشود، به گمان من، این کوچکترین و سطحیترین برداشت از مفهوم انتقام است. این افراد، هرچند نقشآفرین هستند، اما در نگاه کلان، بخشی از یک ساختار و منظومه بزرگتر به شمار میروند. در فرهنگ شیعه نیز همواره بر مبارزه با ریشههای ظلم تأکید شده است. مقابله با ظلم، محدود به یک فرد یا یک مقطع تاریخی نیست، بلکه مبارزهای مستمر با بنیانهای ستم است.
این مجری تلویزیون یادآور شد: اگر خود را پیرو مکتب امام حسین (ع) و معتقد به آرمانهای رهبر شهید میدانیم، باید این مسیر را امتداد همان تقابل تاریخی حق و باطل بدانیم؛ تقابلی که از آغاز تاریخ بشر وجود داشته و همچنان ادامه دارد. بنابراین، هدف اصلی باید مقابله با بنیانهای ظلم باشد؛ ساختاری که سالها در نقاط مختلف جهان بازتولید شده و همچنان استمرار دارد.
وی اضافه کرد: طبیعی است که از مجازات عاملان ظلم خرسند خواهیم شد، اما خونخواهی حقیقی زمانی محقق میشود که بتوان زمینههای استمرار ظلم را از میان برداشت. این هدف نیز تنها با مشارکت همگانی و ایفای مسئولیت هر فرد در جایگاه خود امکانپذیر است.
شهرام پور عنوان کرد: اگر از منظر یک مادر سخن بگویم، نخستین مسئولیت من خانوادهام است. باید فرزندانم را با این مسیر آشنا کنم؛ برای آنان از نهضت عاشورا روایت کنم، از شکلگیری انقلاب اسلامی بگویم، از دفاع مقدس، از جنگ ۱۲ روزه و دیگر رخدادهایی که بر سرنوشت کشور اثر گذاشتهاند. باید برای نسل آینده توضیح دهیم که انقلاب اسلامی در پاسخ به چه مسائل و مطالباتی شکل گرفت، مردم با چه مشکلاتی روبهرو بودند و وابستگی به قدرتهای خارجی چه پیامدهایی برای کشور داشت. همچنین باید روایت کنیم که در حوادث اخیر، چه انسانهایی فراتر از انتظار برای حفظ کشور و مردم تلاش کردند. اینها بخشی از تاریخ شفاهی ماست و انتقال آن، پیش از هر چیز، بر عهده خانوادهها، بهویژه مادران است.
این مجری رادیو و تلویزیون ادامه داد: از سوی دیگر، اگر از جایگاه رسانه به موضوع نگاه کنیم، مسئولیت فعالان رسانهای دوچندان است. همه کسانی که در عرصه رسانه فعالیت میکنند، باید با روایتگری دقیق و مستند، این روزها را برای جامعه تبیین کنند و اجازه ندهند میدان روایت به دست دشمن بیفتد. بیان این مسئولیت آسان است، اما عمل به آن دشوار.
وی در ادامه گفت: با این حال، اگر تاکنون در این زمینه کوتاهی شده است، امروز بیش از هر زمان دیگری باید این مسیر را آغاز کرد؛ باید از منظر اندیشههای امام خمینی (ره) و رهبر شهید به روایت وقایع پرداخت و اجازه نداد روایتهای تحریفشده جای حقیقت را بگیرند.
شهرام پور در پایان اظهار کرد: به باور من، خونخواهی رهبر شهید سیدعلی خامنهای، پیش از هر چیز در فهم درست آرمانها، باورها و اندیشههای ایشان و تلاش برای تحقق آنها معنا پیدا میکند. این نخستین و بنیادیترین مرحله خونخواهی است. پس از آن نیز باید همواره به یاد داشته باشیم که مسیر ما همان مسیر امام حسین (ع) است؛ مسیری که انسان را به ایستادگی در برابر بنیانهای ظلم فرا میخواند و از او میخواهد با هر توان و در هر جایگاهی که قرار دارد، در این مبارزه نقشآفرین باشد.
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