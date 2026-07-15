  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

جلوگیری از یک میلیون مراجعه روزانه به دستگاه قضا

جلوگیری از یک میلیون مراجعه روزانه به دستگاه قضا

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از جلوگیری روزانه بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به واحدهای قضایی با استفاده از سامانه اطلاع‌رسانی پرونده قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: روزانه بیش از یک میلیون نفر وضعیت پرونده‌های خود را به‌صورت رایگان از سامانه اطلاع‌رسانی پرونده قضایی دریافت می‌کنند و هر روز از بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به واحدهای قضایی جلوگیری می‌شود. حاصل این تحول، صرفه‌جویی در زمان مردم، کاهش هزینه‌ها و حذف مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی است.

کد مطلب 6888835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها