جلوگیری از یک میلیون مراجعه روزانه به دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: روزانه بیش از یک میلیون نفر وضعیت پروندههای خود را بهصورت رایگان از سامانه اطلاعرسانی پرونده قضایی دریافت میکنند و هر روز از بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به واحدهای قضایی جلوگیری میشود. حاصل این تحول، صرفهجویی در زمان مردم، کاهش هزینهها و حذف مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از جلوگیری روزانه بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به واحدهای قضایی با استفاده از سامانه اطلاعرسانی پرونده قضایی خبر داد.
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