افتتاح ۶۸۱ دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامیر مرتضوی قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در جریان بازدید از مجتمع شوق زندگی بعثت، ضمن تبریک پیشاپیش روز بهزیستی، از تلاشهای مجموعه سازمان بهزیستی، مدیرکل بهزیستی استان تهران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سایر دستگاههای همکار در ایجاد هماهنگی و همافزایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی قدردانی کرد.
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیازمند برنامهریزی مبتنی بر دانش و مشارکت همه دستگاههاست، گفت: پیش از هر اقدامی باید تحقیقات جامع علمی و کاربردی در دستور کار قرار گیرد، زیرا بدون شناخت دقیق وضعیت موجود امکان برنامهریزی و تصمیمگیری مؤثر وجود نخواهد داشت.
مرتضوی مشارکت را یکی از ارکان اصلی پیشگیری دانست و افزود: پیشگیری مأموریت یک سازمان بهتنهایی نیست و زمانی میتوان به نتایج مطلوب دست یافت که همه دستگاههای مسئول در کنار یکدیگر قرار گیرند. در کنار مشارکت، اعتماد و باور به مأموریت نیز اهمیت ویژهای دارد؛ موضوعی که امروز در همکاری میان قوه قضاییه سازمان بهزیستی، قرارگاه اجتماعی و سایر دستگاههای مسئول بهخوبی قابل مشاهده است.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از مدیران خلاق، اجتماعی و صاحبنظر در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هستند و همواره نگاه ویژهای به توسعه برنامههای اجتماعی داشتهاند.
وی با بیان اینکه یکی از مأموریتهای مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تقویت بعد اجتماعی فعالیتهای دستگاه قضایی است تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی، نشاط اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت خیرین، کارآفرینان، سازمانهای مردمنهاد و سایر نهادهای مردمی نیاز داریم تا همه ظرفیتهای کشور در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی به کار گرفته شود.
مرتضوی با تقدیر از ابتکار اصغر جهانگیر در طراحی طرح اضلاع دهگانه اجتماعی اظهار کرد: این طرح بهتدریج در سطح کشور در حال اجرا و عملیاتی شدن است و میتواند زمینهساز تحول در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باشد.
وی از افتتاح ۶۸۱ دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در سراسر کشور طی هفته آینده خبر داد و گفت: این دفاتر با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعالیت خواهند کرد و ریاست شورای راهبری آنها بر عهده اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود. این دفاتر در کنار مجتمعهای شوق زندگی فعالیت میکنند تا این الگوی موفق در سطح کشور توسعه یابد.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین از برنامهریزی برای توسعه خدمات حمایتی ویژه دختران و زنان در معرض آسیب خبر داد و افزود: بهترین مردم کسانی هستند که بیشترین منفعت را برای دیگران داشته باشند و این مسئولیت در قبال اقشار آسیبپذیر از جمله کودکان، نوجوانان و زنان اهمیت دوچندانی دارد.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه در کنار سایر دستگاهها حمایتهای مادی، معنوی و حقوقی از اقشار آسیبپذیر را در دستور کار قرار داده است و همزمان با این بازدید به دستور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونان اجتماعی در ۳۱ استان کشور نیز مکلف شدهاند با حضور در مراکز بهزیستی ضمن بازدید میدانی، نسبت به شناسایی و پیگیری مشکلات این مراکز اقدام کنند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: هدف از این بازدیدها صرفاً حضور نمادین نیست بلکه باید به رفع مشکلات، تسهیل امور و توسعه همکاری میان دستگاههای مسئول منجر شود.
وی در همین راستا از تلاشهای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران و سایر مجموعههای همکار که با حضور مستمر در میدان برای ایجاد آرامش و امنیت اجتماعی تلاش میکنند قدردانی کرد.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۲۳ شیوهنامه خانواده میزبان پیشنهاد کرد سامانه ملی فرزندپروری به مجموعه قضایی و مجتمعهای شوق زندگی متصل شود تا با بهرهگیری از ظرفیت هوشمندسازی اطلاعات لازم برای رسیدگی به پروندههای خانواده میزبان و ارائه خدمات فوری و اورژانسی در دسترس قرار گیرد.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تعامل میان قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، شهرداری، دانشگاههای علوم پزشکی، فراجا و سایر دستگاههای مسئول را از الزامات موفقیت در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: در دستگاه قضایی دو مأموریت اساسی دنبال میشود نخست حرکت به سمت مردمیسازی قوه قضاییه و دوم تقویت رویکرد اجتماعی در تمامی برنامهها و اقدامات.
وی افزود: همانگونه که قوه قضاییه با قاطعیت با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی برخورد میکند در کنار آن نیز حمایت از افراد آسیبدیده نیازمند و گروههای در معرض آسیب را وظیفه خود میداند و این رویکرد با جدیت دنبال خواهد شد.
مرتضوی در پایان با قدردانی از اقدامات انجامشده در مجتمع شوق زندگی و تلاشهای شبانهروزی مجموعه قضایی برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه، خانواده را مهمترین رکن پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و اظهار کرد: هرچه بنیان خانواده مستحکمتر باشد بسیاری از آسیبهای اجتماعی و جرایم نیز کاهش خواهد یافت. با استمرار همکاری میان دستگاههای مسئول زمینه ارائه خدمات بهتر و تأمین آسایش بیشتر برای مردم فراهم شود.
مرتضوی با بیان اینکه مجتمعهای شوق زندگی تاکنون در ۲۵ استان کشور راهاندازی شدهاند، گفت: مقدمات ایجاد این مجتمعها در ۶ استان دیگر نیز فراهم شده و با رفع برخی موانع، بهزودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
وی با اشاره به نقش این مجتمعها در حمایت از کودکان در معرض آسیب افزود: مأموریت اصلی مجتمعهای شوق زندگی ارائه حمایتهای حقوقی، قضایی و اجتماعی به کودکان آسیبدیده و در معرض آسیب است و این مراکز با مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی، از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری، دانشگاههای علوم پزشکی و فراجا، فعالیت میکنند.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مجتمع شوق زندگی مشهد را یکی از الگوهای موفق کشور دانست و اظهار کرد: نخستین مجتمع شوق زندگی با حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در خراسان رضوی راهاندازی شد و پس از موفقیت این تجربه، الگوی آن به سایر استانهای کشور تعمیم یافت.
معاون دادگستری تهران: همکاری دستگاهها زمینهساز راهاندازی دو مجتمع جدید شوق زندگی در تهران است
ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در نشست برگزارشده در مجتمع شوق زندگی بعثت ضمن تبریک پیشاپیش هفته بهزیستی از همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف در راهاندازی و توسعه مجتمعهای شوق زندگی قدردانی کرد.
وی با اشاره به شکلگیری این طرح در تهران اظهار کرد: روند راهاندازی مجتمع شوق زندگی از حدود یک سال پیش با همکاری و مشارکت دستگاههای مختلف آغاز شد و اگرچه اقدامات عملیاتی از پیش از آن در حال انجام بود، اما با همافزایی میان نهادهای مسئول این مجموعه فعالیت خود را بهصورت منسجم آغاز کرد.
نیکوکار با بیان اینکه تجربه فعالیت مجتمع شوق زندگی نشان داده است که با همکاری و همافزایی میان دستگاهها میتوان اقدامات مؤثر و بزرگی را در حوزه آسیبهای اجتماعی به سرانجام رساند افزود: امیدواریم با استمرار این همکاریها و همراهی همه دستگاههای فعال زمینه راهاندازی دو مجتمع دیگر با عنوان شوق زندگی نیز فراهم شده و به بهرهبرداری برسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران از همکاری دستگاههای مختلف بهویژه شهرداری تهران در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: با پیگیریهای مستمر برگزاری جلسات متعدد و همراهی همه دستگاههای مسئول مجتمع شوق زندگی از یک سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون عملکرد مطلوب و قابل قبولی داشته است.
وی با اشاره به ارزیابیهای انجامشده از عملکرد این مجتمع اظهار کرد: کارآمدی این مجموعه در بازدیدها و بررسیهای متعدد مورد تأیید قرار گرفته است و ضروری است با برگزاری نشستهای تخصصی و استمرار همکاری میان دستگاهها زمینه ارتقای خدمات و رفع چالشهای موجود فراهم شود.
نیکوکار گفت: با تقویت همکاریهای بینبخشی و رفع موانع موجود روند توسعه مجتمعهای شوق زندگی با قدرت بیشتری ادامه یابد و خدمات حمایتی از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب بیش از پیش گسترش پیدا کند.
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