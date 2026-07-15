  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

ارتش: پاسخ تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به ایرانشهر را خواهیم داد

ارتش: پاسخ تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به ایرانشهر را خواهیم داد

به دنبال ارتش تروریستی آمریکا به پادگان بمپور ایرانشهر و شهادت ۷ نفر از کارکنان پایور و وظیفه، نیروی زمینی ارتش اعلام کرد، در زمان مقتضی پاسخ قاطعی به این جنایت داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش تروریستی آمریکا بامداد امروز، با شلیک ۱۳ فروند موشک، آسایشگاه و محل اسکان یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بمپور را هدف قرار داد.

بنا بر این گزارش، دشمن متجاوز در اوج خباثت، آسایشگاه، مهمانسرا و اماکن نگهبانی پادگان را مورد حمله قرار داد.
با وجود گستردگی حمله و شدت اصابت موشک‌ها که با قصد گرفتن بیشترین تلفات انسانی انجام شد، به دلیل رعایت اصول پدافند غیرعامل و تدابیر اتخاذ شده، از افزایش تلفات جلوگیری به عمل آمد.
در جریان این حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمده و تعدادی از کارکنان، مجروح شدند که تحت درمان قرار دارند.
روابط عمومی نیروی زمینی ارتش ضمن محکوم کردن حمله ناجوانمردانه دشمن به آسایشگاه های کارکنان پایور و وظیفه، شهادت آن رزمندگان غیور را به خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان آنان و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت گفت و با تاکید بر استمرار امنیت پایدار در مرزهای ایران اسلامی، تصریح کرد: انتقام خون پاک شهدای این جنایت، قطعی و قریب‌الوقوع است و ارتش جمهوری اسلامی ایران با یاری خدا و همراهی سایر نیروهای مسلح، پاسخی قاطع، به این اقدام متجاوزانه دشمن آمریکایی خواهد داد

کد مطلب 6888650
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اکبر IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      8 3
      پاسخ
      لطفا از موشک اتمی قاره پیما رونمایی کنید تا خوک زرد و کفتار کودک کش، خوشون رو خیس کنن و برای همیشه خفه خون بگیرن. حیفه که عزیزای ما ناجوانمردانه شهید بشن و اون ها با خیال راحت عربده کشی کنن.
      • IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
        5 2
        باید زودتر از اینا و قبل از شهید شدن رهبر و فرماندهان می ساختن و رونمایی می کردن.
    • احمدرضا IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      13 3
      پاسخ
      دیگه وقتشه سلاح اتمی بسازید حق ما داشتن سلاح هسته ای هستش
    • غلام IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      17 1
      پاسخ
      دوباره میخوان زیرساخت ها رو بزنن. این ترامپ احمق آخرش کار دست همه میده. باید کارش رو یکسره کرد. هسته ای افتتاح کنید.
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      2 1
      پاسخ
      تلفات نظامی در برابرش تلفات نظامی، تلفات غیرنظامی در برابرش تلفات غیرنظامی از اعراب، زدن زیرساخت در برابرش زدن زیرساخت های کشورهای عربی، چراکه اینان خاکشان را برای تجاوز به ما دراختیار دشمن قرار داده ند. خاک یعنی مردمشان و همه چیزشان یعنی همه شان راضی هستند ازاین کار... دشمن باید متوقف شود
    • احمد IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      2 2
      پاسخ
      تنهاراه بازدارنگی جنایات آمریکا درطولانی مدت،ساخت بمب هسته ای توسط ایران وآزمایش آن درمنطقه ای مناسب است درغیراینصورت کشورما هرلحظه درمعرض حملات نیروهای سفاک آمریکا واسرائیل ودولتهای اروپا قرارخواهدگرفت.یقینا توافق باامریکا عاقلانه نیست چون آمریکا به هیچ توافقی پایبندنیست و مدام باایران درجنگ خواهدبود
    • امیر IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      1 1
      پاسخ
      آمریکا بدنبال یک جنگ فرسایشی ست تاذخائرموشکی ایران به پایان برسدواقتصادایران رافلج کند.ایران بایدقبل ازبه ثمررسیدن اهداف شوم آمریکا به سلاح هسته ای مجهزشود.بایدخیلی خوشخیال باشیم که فکرکنیم بهانه آمریکافقط بمب هسته ای ایران است آمریکامیخواهدایران رابه لیبی وسوریه تبدیل کندوبنداسارت برگردن ملت مابیندازد همان کاری که باونزوئلا کرده

    پربازدیدترین ها