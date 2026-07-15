به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فلاحی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فعالیت اصحاب رسانه در استان کردستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و مرزی، متفاوت از بسیاری از استانهای کشور است و خبرنگاران این استان همواره با رویکردی جهادی در مسیر اطلاعرسانی صحیح گام برداشتهاند.
وی افزود: رسانههای کردستان در چند جبهه مختلف مشغول فعالیت هستند؛ از یک سو رسالت حرفهای خود در حوزه خبررسانی و آگاهیبخشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر با جریانهای رسانهای معاندی مواجه هستند که تلاش دارند با انتشار اخبار کذب، ایجاد یأس و ناامیدی و تحریف واقعیتها، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: با وجود همه این فشارها، خبرنگاران استان همواره پای کار بودهاند و اجازه ندادهاند دشمنان نظام اسلامی در عرصه رسانهای به اهداف خود دست پیدا کنند.
فلاحی عنوان کرد: امروز به واسطه حضور فعال و مؤثر اصحاب رسانه، بسیاری از روایتهای نخست رویدادها در اختیار رسانههای داخلی قرار میگیرد و همین موضوع نقش مهمی در کاهش اثرگذاری جریانهای رسانهای معاند دارد.
وی با اشاره به برگزاری رویداد رسانهای «حریم رسالت» در استان کردستان گفت: این رویداد فرصتی ارزشمند برای شناسایی و معرفی ظرفیتهای فعالان رسانهای استان در حوزه تولید محتوا، بهویژه در فضای مجازی است.
وی ادامه داد: آثار ارائهشده در این رویداد نشان داد که خبرنگاران و فعالان رسانهای کردستان با وجود شرایط حساس کشور، همچنان با انگیزه و مسئولیتپذیری در میدان حضور دارند و تولیدات ارزشمندی در حوزههای مختلف ارائه کردهاند.
فلاحی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیتهای رسانهای خاطرنشان کرد: انتظار میرود اصحاب رسانه همچنان در ثبت رویدادها، تولید محتوای اثرگذار و روایت دقیق وقایع با قدرت ادامه مسیر دهند، چراکه غفلت از این عرصه میتواند زمینه سوءاستفاده جریانهای معاند را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی در تولید محتوا گفت: روایت زندگی شهدا، ایثارگران، خانوادههای معظم شهدا، بانوان اثرگذار و ظرفیتهای فرهنگی استان از جمله موضوعاتی است که میتواند در قالبهای مختلف رسانهای از جمله گزارش، مستند کوتاه، کلیپ و موشن مورد توجه قرار گیرد.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان از همکاری و تعامل سازنده میان مجموعههای فرهنگی، بسیج رسانه و اصحاب رسانه استان قدردانی کرد و گفت: تقویت این تعاملات میتواند به ارتقای جایگاه رسانهای کردستان و تولید محتوای فاخر و اثرگذار کمک کند.
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