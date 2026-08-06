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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

خبرنگاران در جنگ شناختی سد تحریف واقعیت شدند

خبرنگاران در جنگ شناختی سد تحریف واقعیت شدند

بابل - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در مقابله با جنگ شناختی، گفت: خبرنگاران استان در مقاطع حساس با تولید محتوای صحیح سد تحریف واقعیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه پنجشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان بابل با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در دنیای امروز اظهار کرد: خبر و اطلاع‌رسانی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی است و با گسترش فناوری‌های ارتباطی، نقش رسانه‌ها در هدایت افکار عمومی و افزایش آگاهی جامعه بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

وی با بیان اینکه مازندران از ظرفیت قابل توجهی در حوزه رسانه برخوردار است، افزود: در حال حاضر ۱۹ روزنامه، ۴۴ هفته‌نامه، ۲۴۰ پایگاه خبری و در مجموع ۶۶۳ رسانه دارای مجوز در استان فعالیت می‌کنند و حدود یک هزار خبرنگار در این مجموعه رسانه‌ای مشغول به کار هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به جایگاه کیفی رسانه‌های استان تصریح کرد: در یک سال گذشته کشور روزهای دشواری را پشت سر گذاشت و با جنگ شناختی روبه‌رو بودیم؛ جنگی که اهمیت آن کمتر از سایر عرصه‌های نبرد نیست و در چنین شرایطی، تولید خبر صحیح و روایت دقیق واقعیت‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

محمدی ادامه داد: همزمان با جنگ ۱۲ روزه، خبرنگاران استان بیش از ۳۰۰ محتوای خبری تولید کردند که این آمار مربوط به تولید محتوا است، نه صرفاً بازنشر اخبار، و نشان‌دهنده تلاش و حضور مؤثر فعالان رسانه‌ای در میدان اطلاع‌رسانی است.

وی با قدردانی از خبرنگاران استان گفت: اصحاب رسانه در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم و کشور ایستادند و اجازه ندادند روایت‌های نادرست و وارونه از رخدادها بر افکار عمومی حاکم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: با وجود فعالیت گسترده رسانه‌های معاند و فضای مجازی، خبرنگاران با مسئولیت‌پذیری و انتشار اخبار دقیق، نقش مؤثری در صیانت از حقیقت و اعتماد عمومی ایفا کردند و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

کد مطلب 6910019

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