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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

گلستان با مستندسازی به استقبال مراسم تشییع «رهبر شهید» می‌رود

گلستان با مستندسازی به استقبال مراسم تشییع «رهبر شهید» می‌رود

گرگان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری همزمان با مراسم تشییع «رهبر شهید» و استقرار گروه‌های مستندسازی برای ثبت این رویداد ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با مدیران رسانه‌های استان با محوریت مراسم تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید»، از نقش مؤثر رسانه‌ها در انعکاس همدلی و انسجام ملی قدردانی کرد و گفت: اصحاب رسانه در روزهای گذشته با پوشش حرفه‌ای رویدادها، تصویری روشن از وحدت و همراهی مردم ارائه کردند و انتظار می‌رود این رویکرد در مراسم تشییع نیز با قوت ادامه یابد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، افزود: مردم گلستان در کنار سایر هموطنان، جلوه‌های کم‌نظیری از همبستگی و همدلی را به نمایش گذاشتند و خبرنگاران نیز این حماسه را به شایستگی روایت کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه مراسم تشییع صرفاً یک آیین سوگواری نیست، گفت: این مراسم نمادی از پاسداشت فرهنگ ایثار، تجلیل از مقام شهدا و نمایش اقتدار، انسجام و وحدت ملت ایران است و رسانه‌ها مسئولیت مهمی در انتقال این پیام به افکار عمومی داخلی و خارجی بر عهده دارند.

گلچین از رسانه‌های استان خواست در تولید محتوا، تیترها و گزارش‌های خود، بر حضور پرشور مردم و وحدت اقوام گلستان تمرکز کنند و از پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای که می‌تواند از اهمیت این رویداد ملی بکاهد، پرهیز داشته باشند.

وی تأکید کرد: انعکاس حضور اقوام و اقشار مختلف مردم استان در این مراسم، جلوه‌ای از همبستگی ملی را به نمایش می‌گذارد و روایت مسئولانه رسانه‌ها می‌تواند این پیام را به بهترین شکل منتقل کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین از تدارک برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه این مناسبت خبر داد و گفت: چهار گروه مستندسازی برای ثبت و تولید آثار تصویری از این مراسم سازماندهی شده‌اند که دو گروه به‌صورت سیار در گرگان مستقر خواهند بود.

به گفته گلچین، پوسترها و بنرهای ویژه مراسم نیز طراحی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در اختیار شهرستان‌های استان قرار گرفته است.

وی همچنین از برپایی غرفه «آوردگاه فرهنگ و هنر» در تهران خبر داد و افزود: هنرمندان گلستان با حضور در این غرفه و با نمایش جلوه‌های فرهنگی اقوام مختلف استان، به خلق آثار هنری متناسب با این مراسم خواهند پرداخت.

گلچین با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، ابراز امیدواری کرد و گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با تولید روایت‌های دقیق، حرفه‌ای و اثرگذار، شکوه حضور مردم و پیام وحدت و همبستگی این مراسم را به شایستگی منعکس کنند.

کد مطلب 6876929

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