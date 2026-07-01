به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با مدیران رسانه‌های استان با محوریت مراسم تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید»، از نقش مؤثر رسانه‌ها در انعکاس همدلی و انسجام ملی قدردانی کرد و گفت: اصحاب رسانه در روزهای گذشته با پوشش حرفه‌ای رویدادها، تصویری روشن از وحدت و همراهی مردم ارائه کردند و انتظار می‌رود این رویکرد در مراسم تشییع نیز با قوت ادامه یابد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، افزود: مردم گلستان در کنار سایر هموطنان، جلوه‌های کم‌نظیری از همبستگی و همدلی را به نمایش گذاشتند و خبرنگاران نیز این حماسه را به شایستگی روایت کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه مراسم تشییع صرفاً یک آیین سوگواری نیست، گفت: این مراسم نمادی از پاسداشت فرهنگ ایثار، تجلیل از مقام شهدا و نمایش اقتدار، انسجام و وحدت ملت ایران است و رسانه‌ها مسئولیت مهمی در انتقال این پیام به افکار عمومی داخلی و خارجی بر عهده دارند.

گلچین از رسانه‌های استان خواست در تولید محتوا، تیترها و گزارش‌های خود، بر حضور پرشور مردم و وحدت اقوام گلستان تمرکز کنند و از پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای که می‌تواند از اهمیت این رویداد ملی بکاهد، پرهیز داشته باشند.

وی تأکید کرد: انعکاس حضور اقوام و اقشار مختلف مردم استان در این مراسم، جلوه‌ای از همبستگی ملی را به نمایش می‌گذارد و روایت مسئولانه رسانه‌ها می‌تواند این پیام را به بهترین شکل منتقل کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین از تدارک برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه این مناسبت خبر داد و گفت: چهار گروه مستندسازی برای ثبت و تولید آثار تصویری از این مراسم سازماندهی شده‌اند که دو گروه به‌صورت سیار در گرگان مستقر خواهند بود.

به گفته گلچین، پوسترها و بنرهای ویژه مراسم نیز طراحی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در اختیار شهرستان‌های استان قرار گرفته است.

وی همچنین از برپایی غرفه «آوردگاه فرهنگ و هنر» در تهران خبر داد و افزود: هنرمندان گلستان با حضور در این غرفه و با نمایش جلوه‌های فرهنگی اقوام مختلف استان، به خلق آثار هنری متناسب با این مراسم خواهند پرداخت.

گلچین با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، ابراز امیدواری کرد و گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با تولید روایت‌های دقیق، حرفه‌ای و اثرگذار، شکوه حضور مردم و پیام وحدت و همبستگی این مراسم را به شایستگی منعکس کنند.