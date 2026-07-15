صدور سند مالکیت تالاب نئور اردبیل به نام سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی ضمن قدردانی از زحمات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اظهار کرد: با پیگیری های حفاظت محیط زیست استان و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل، سند مالکیت تالاب حفاظت شده نئور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل صادر شد.

وی افزود: مطابق مفاد ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، حفاظت و مدیریت تالاب ها مشابه مناطق چهارگانه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل این اقدام را گامی مثبت در تسهیل روند مدیریت تالاب ها عنوان کرد و گفت: مالکیت بر این عرصه ها، امکان انجام وظایف قانونی را بیش از پیش فراهم می کند.

سفیدی تصریح کرد: اقدام برای دریافت سند مالکیت در مورد سایر تالاب های استان نیز که مشمول قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور می باشند از جمله تالاب های میل و مغان، تپراق کندی، آت گلی در دستور کار قرار دارد.

شایان ذکر است تالاب حفاظت شده نئور با مساحتی بالغ بر ۵۶۲ هکتار در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا، جزو تالاب های حفاظت شده بوده و دارای طرح مدیریت زیست بومی کشور است.