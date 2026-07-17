تالاب قوپی باباعلی احیا شد؛ مهار ریزگردها و تقویت تنوع زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی در این زمینه اظهار کرد: احیای تالاب قوپی باباعلی با تأمین حقابه زیستمحیطی، علاوه بر کمک به مهار ریزگردها و بهبود کیفیت هوا، زمینه بازگشت گونههای جانوری و گیاهی و تقویت تنوع زیستی منطقه را فراهم کرده است.
رئیس اداره محیط زیست چالدران اظهار کرد: احیای تالاب قوپی باباعلی با تأمین و تخصیص حقابه زیستمحیطی، از اقدامات مؤثر برای حفاظت از اکوسیستمهای تالابی است که به بازگشت تدریجی حیات به این زیستبوم ارزشمند منجر شده است.
وی با اشاره به نقش تالابها در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی افزود: افزایش رطوبت سطحی، تثبیت کانونهای مستعد گرد و غبار، کاهش ریزگردهای محلی، بهبود کیفیت هوا و تقویت امنیت زیستمحیطی از مهمترین دستاوردهای احیای این تالاب است و حفاظت از تالابها، سرمایهگذاری برای حفظ سلامت انسان و طبیعت به شمار میرود.
سلیمانی ادامه داد: احیای تالاب قوپی باباعلی شرایط مناسبی برای بازگشت گونههای مختلف جانوری و گیاهی، استقرار و زادآوری پرندگان آبزی و کنارآبزی و افزایش جمعیت گونههای بومی و مهاجر فراهم کرده و نقش مهمی در حفظ تعادل طبیعی منطقه دارد.
وی تاکید کرد: تداوم تامین حقابه زیستمحیطی، مدیریت صحیح منابع آب و همکاری دستگاههای مسئول و جوامع محلی، لازمه حفظ پایداری این تالاب و استمرار خدمات ارزشمند آن برای نسلهای آینده است.
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