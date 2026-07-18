به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام از داوطلبان ریاست فدراسیون ژیمناستیک از امروز به صورت رسمی آغاز شد و متقاضیان به مدت ۱۰ روز کاری فرصت دارند مدارک خود را برای حضور در انتخابات ارائه کنند. با آغاز این فرآیند، فضای انتخاباتی این فدراسیون نیز وارد مرحله‌ای حساس شده؛ مقطعی که در کنار رقابت، بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همدلی و پرهیز از حاشیه نیاز دارد.

ژیمناستیک به عنوان رشته مادر، یکی از مهم‌ترین پایه‌های ورزش قهرمانی به شمار می‌رود و هرگونه تنش و اختلاف در این رشته، فراتر از یک انتخابات، می‌تواند بر روند توسعه آن تأثیر بگذارد. از همین رو انتظار می‌رود رقابت‌های انتخاباتی نیز در چارچوب اخلاق، قانون و با محوریت برنامه‌ها دنبال شود، نه ایجاد شکاف در بدنه این رشته.

با این حال، در روزهای اخیر برخی فضاسازی‌ها و اظهارنظرها، تلاش کرده‌اند فضای انتخابات را به سمت دوقطبی‌هایی مانند «تهرانی‌ها» و «شهرستانی‌ها» سوق دهند؛ دوقطبی‌هایی که نه کمکی به انتخاب اصلح می‌کند و نه نسبتی با مطالبات واقعی جامعه ژیمناستیک دارد. تجربه نشان داده است هر زمان رقابت‌های انتخاباتی از مسیر برنامه‌محوری خارج شده و به سمت اختلاف‌افکنی و دسته‌بندی‌های داخلی رفته، بیشترین آسیب متوجه ورزشکاران، مربیان، داوران و آینده این رشته شده است.

در شرایطی که ژیمناستیک ایران خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کند، حفظ آرامش و تمرکز این خانواده بزرگ از هر موضوع دیگری مهم‌تر است. این مقطع زمانی، فرصت پرداختن به برنامه‌های توسعه‌ای و تقویت زیرساخت‌هاست، نه دامن زدن به اختلافاتی که می‌تواند فضای این رشته را ملتهب کند.

بدون تردید، مسئولان ورزش کشور و برگزارکنندگان انتخابات نیز باید با دقت، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و به دور از حاشیه را فراهم کنند و اجازه ندهند فضای رقابت تحت تأثیر روایت‌های تفرقه‌آمیز قرار گیرد. ژیمناستیک امروز بیش از هر چیز به وحدت، ثبات و تمرکز نیاز دارد؛ چرا که موفقیت این رشته در گرو همدلی همه اعضای خانواده آن است، نه پیروزی یک جریان بر جریان دیگر.