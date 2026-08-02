وجیهه نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند ثبتنام از نامزدهای پست انتخابات فدراسیون ژیمناستیک گفت: ثبتنام نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون از ۲۷ تیرماه مطابق وعدهای که پیش از این داده بودیم، آغاز شد و به مدت ۱۰ روز کاری ادامه داشت. در این مدت هشت نفر موفق به ثبتنام شدند که تعداد قابل توجهی بود. یک نفر دیگر هم قصد حضور در انتخابات را داشت که سیستم مدارک او را قبول نکرد.
نایب رئیس اول فدراسیون ژیمناستیک تصریح کرد: پس از پایان مهلت ثبتنام، مدارک نامزدها به وزارت ورزش و جوانان ارسال شد و اکنون فرایند بررسی در کمیسیون تطبیق و مراجع ذیربط در حال انجام است. بر اساس قوانین و پروتکلهای انتخابات، این فرایند به طور معمول حدود ۹۰ روز زمان میبرد. تمامی مراحل نیز مطابق برنامه زمانبندی از پیش تعیینشده در حال انجام است و روند کار دقیقاً منطبق با همان برنامه پیش میرود. با توجه به این روند انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک پس از بازیهای ناگویا برگزار خواهد شد.
نقوی با اشاره به برنامههای تیمهای ملی گفت: همزمان با پیگیری فرایند انتخابات، اردوهای تیمهای ملی نیز طبق برنامه در حال برگزاری است. در حال حاضر دو اردو در همدان برگزار میشود، اردوی تیم دختران در تهران در جریان است و از پانزدهم مرداد هم اردوی دیگری در استان گلستان آغاز خواهد شد. در کنار این برنامهها، مجامع انتخاباتی هیئتهای استانی نیز در حال برگزاری است. انتخابات ریاست هیئت ژیمناستیک استان اصفهان و استان مازندران برگزار شد که خوشبختانه در فضایی بسیار خوب و سالم به پایان رسید.
نایب رئیس اول فدراسیون ژیمناستیک درباره شانس مدال آوری ژیمناستیک ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: تا آغاز این رقابتها ۴۸ روز باقی مانده است و امسال نیز در رشته ترامپولین سهمیه داریم. ژیمناستیک ایران با کاروانی متشکل از ۱۰ ورزشکار در این بازیها حضور خواهد داشت؛ پنج ورزشکار در بخش هنری و چهار ورزشکار در ترامپولین شامل دو پسر و دو دختر. علاوه بر ورزشکاران، هفت داور نیز در این مسابقات حضور خواهند داشت. در سالهای گذشته حضور داوران ایرانی در این سطح به صورت محدود بود، اما امسال اعزام هفت داور اتفاق بسیار خوبی است و نشاندهنده جایگاه مناسب ژیمناستیک ایران در بخش داوری است.
نقوی تصریح کرد: تلاش کردهایم کیفیت اردوها و روند آمادهسازی نسبت به سالهای گذشته و حتی ماههای اخیر ارتقا پیدا کند. از حضور نخبگان، متخصصان، کارشناسان تغذیه، پزشکان و متخصصان حوزه مکملها استفاده کردهایم و در کنار آن، با تأمین تجهیزات و زیرساختهای تخصصی، شرایط بهتری را برای ورزشکاران فراهم کردهایم تا کیفیت آمادهسازی آنها افزایش یابد.
وی درباره شانس مدالآوری تیم ملی اظهار داشت: خوشبختانه در سطح فنی، ورزشکارانی مانند آقایان سیاهی، آرمان خدایی، کهنی و الفتی از شانسهای اصلی کسب مدال هستند. البته در ژیمناستیک همه چیز به اجرای همان لحظه مسابقه بستگی دارد و این رشته ریسک بالایی دارد، اما پیشبینی کمیته فنی این است که بتوانیم حداقل دو تا سه مدال کسب کنیم؛ البته ترجیح میدهیم رنگ مدالها را اعلام نکنیم تا نتیجه مسابقات برای همه یک سورپرایز باشد.
نقوی درباره فضای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک و بحث مهندسی شدن آن گفت: برخلاف پیشبینیها، فضای ثبتنام نامزدها کاملاً آرام، صمیمانه و دوستانه بود. تصور میکردیم با توجه به شرایط روزهای پرتنشی را پشت سر بگذاریم، اما چنین اتفاقی رخ نداد. از همان روزهای نخست تلاش کردیم فضای همدلی و آشتی را در جامعه ژیمناستیک ایجاد کنیم و نتیجه آن نیز در روند ثبتنام نامزدها کاملاً مشهود بود. تمامی کاندیداها در فضایی آرام و دوستانه ثبتنام کردند و اگرچه رقابت انتخاباتی وجود دارد، اما فضای کلی انتخابات، فضایی مثبت و همراه با احترام متقابل است.
نقوی در ادامه با اشاره به روند برگزاری مجامع انتخاباتی هیئتهای استانی، خاطرنشان کرد: هر انتخابات و مجمع، فرایند و سازوکار خاص خود را دارد، اما خوشبختانه فضای حاکم بر این روند، فضایی بسیار خوب، آرام و صمیمی است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. مجامعی که اکنون در سطح استانها برگزار میشود، حاصل یک فرایند دو تا سه ماهه است. ثبتنام این مجامع از ماههای سال گذشته آغاز شده بود و اکنون زمان قانونی برگزاری آنها فرا رسیده است. در حال حاضر موعد برگزاری حداقل پنج تا شش مجمع رسیده و با توجه به اینکه شرایط کشور نسبت به روزهای جنگ با ثباتتر شده، امکان برگزاری این مجامع فراهم شده است.
نایب رئیس اول فدراسیون ژیمناستیک تصریح کرد: گاهی در برخی رسانهها مطرح میشود که فدراسیون با شتاب در حال برگزاری مجامع است، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد. فرایند برگزاری هر مجمع حدود ۶۰ تا ۷۰ روز زمان میبرد و این اقدامات از قبل آغاز شده است. امکان ندارد امروز برای برگزاری مجمع اقدام شود و فردا آن مجمع برگزار شود، بلکه همه مراحل از حدود دو ماه قبل آغاز شده و اکنون موعد قانونی برگزاری آنها فرا رسیده است.
نقوی ادامه داد: چون تمامی برنامهها بر اساس زمانبندی مشخص پیش رفته هماکنون زمان برگزاری این مجامع است. متأسفانه برخی اینگونه القا میکنند که انتخابات فدراسیون ژیمناستیک به سمت مهندسی شدن پیش میرود در حالی که وقتی یک فرایند قانونی طی میشود، همه مکاتبات و مستندات آن نیز موجود است. اگر این مستندات، تاریخ ارسال نامهها و مکاتبات از سال گذشته وجود نداشت، چنین ادعایی میتوانست مطرح شود، اما تمام مراحل مستند و قابل استناد است و بر همین اساس، امکان مهندسی کردن انتخابات وجود ندارد.
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