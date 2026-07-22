به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام از داوطلبان ریاست فدراسیون ژیمناستیک از ۲۷ تیرماه به صورت رسمی آغاز شد و تا ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت. پس از اینکه در آذرماه سال گذشته زهرا اینچه درگاهی با حکم قضایی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شد و پس از آن به دنبال برگزاری مجمع فوق العاده، وجیهه نقوی به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد. در فرودین ماه سال جاری، فدراسیون جهانی ژیمناستیک سرپرستی وجیهه نقوی را در فدراسیون ژیمناستیک نپذیرفت.

در نهایت مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک در تاریخ ۲۲ اردیبهشت برای برکناری نواب رئیس برگزار شد و در نهایت وجیهه نقوی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد. در مجمع دوم اسبقیان با رای اعضای به عنوان رییس مجمع انتخاب شده بود.

در نهایت در تاریخ ۲۰ خردادماه فدراسیون جهانی ژیمناستیک در به‌روزرسانی مربوط به مشخصات کشورهای عضو خود، نام سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان را به‌عنوان «Acting President» یا همان سرپرست و رئیس موقت در سایت خود ثبت کرد تا زمان برگزاری انتخابات او مسئولیت امور مربوط به ژیمناستیک را پیگیری کند.

حالا در فاصله دو ماه مانده به بازی‌های آسیایی ناگویا ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک آغاز شده است و تاکنون حمید احمدی، عابد حقدادی و هادی خناری‌نژاد در انتخابات ثبت نام کردند. حمید احمدی و حقدادی پیش از این مسئولیت سرپرستی فدراسیون ژیمناستیک را برعهده داشتند و هادی خناری نژاد از قهرمانان سابق این رشته است.