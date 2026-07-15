به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار ظهر چهارشنبه با جمعی از اعضای طایفه کهرازهی، با تسلیت شهادت امام شهید، اظهار کرد: ما رهبر بزرگی را از دست داده‌ایم؛ شخصیتی فرهیخته، جامع‌الکمالات و کم‌نظیر که شاید سال‌ها طول بکشد تا جامعه اسلامی به عظمت این فقدان و ارزش نعمتی که از دست رفته است، پی ببرد.

وی با اشاره به اینکه بزرگان الهی معمولاً در زمان حیات خود آن‌گونه که شایسته است شناخته نمی‌شوند، افزود: انسان‌ها گرفتار «حجاب معاصرت» هستند؛ یعنی تا زمانی که شخصیت‌های بزرگ در کنار آنان حضور دارند، کمتر به جایگاه واقعی آنان توجه می‌کنند، اما پس از فقدانشان، ارزش و آثار وجودی آنان بیش از گذشته نمایان می‌شود.

«زیست قرآنی»؛ ویژگی برجسته امام شهید

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این حقیقت درباره همه نعمت‌های الهی نیز صدق می‌کند، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که انسان تا زمانی که از نعمت سلامتی برخوردار است، کمتر قدر آن را می‌داند، درباره شخصیت‌های بزرگ نیز چنین است و ارزش واقعی آنان پس از فقدانشان آشکار می‌شود.

وی با تشریح ابعاد شخصیتی امام شهید تصریح کرد: ایشان از نظر علمی شخصیتی جامع بود و در علوم اسلامی، مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علوم انسانی از دانش و تسلط کم‌نظیری برخوردار بود؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی صاحب‌نظران در حوزه‌های تخصصی، برتری علمی ایشان را مورد تأیید قرار می‌دادند.

آیت‌الله محامی ادامه داد: ویژگی ممتاز امام شهید تنها به دانش محدود نمی‌شد، بلکه آنچه شخصیت ایشان را متمایز می‌کرد، عمل به باورهای دینی و «زیست قرآنی» بود؛ به این معنا که تصمیم‌گیری‌ها، موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی ایشان، همگی بر پایه آموزه‌های قرآن کریم شکل گرفته بود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه شخصیت‌های الهی پس از شهادت نیز منشأ برکات فراوانی برای جامعه هستند، اظهار امیدواری کرد که شناخت عمیق‌تر از سیره و اندیشه امام شهید، زمینه‌ساز تقویت ایمان، وحدت و حرکت جامعه اسلامی در مسیر آرمان‌های انقلاب باشد.