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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

هشدار هواشناسی سطح زرد جوی در پی گرمای هوا در سیستان و بلوچستان

هشدار هواشناسی سطح زرد جوی در پی گرمای هوا در سیستان و بلوچستان

زاهدان- رئیس اداره پیش‌بینی مخاطرات وضع هوا هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: از جمعه تا دوشنبه هفته آینده، افزایش غیرمتعارف دما و تشدید شدت اشعه فرابنفش خورشید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: از جمعه تا دوشنبه هفته آینده (۲۶ تا ۲۹ تیرماه)، افزایش غیرمتعارف دما و تشدید شدت اشعه فرابنفش خورشید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: جمعه و شنبه این شرایط برای شهرستان‌های زاهدان، زابل، زهک، میرجاوه، هامون، هیرمند، نیمروز، مهرستان، سیب و سوران، سراوان، گلشن، خاش و تفتان و یکشنبه و دوشنبه برای تمام مناطق استان مورد انتظار است.

توصیه کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر، خودداری کنند. همچنین مدیریت مصرف آب و برق، پرهیز از آبیاری مزارع و باغات در ساعات گرم روز و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 6888692

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