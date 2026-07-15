https://mehrnews.com/x3czp8 ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6889357 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ شنیده شدن صدای دو انفجار در بندر کنارک کنارک- دقایقی قبل صدای دو انفجار در بندر کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش منابع محلی، دقایقی قبل صدای دو انفجار در بندر کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان شنیده شد. کد مطلب 6889357 کپی شد مطالب مرتبط صدای انفجار در راسک شنیده شد تصاویر شهدای تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند آیتالله محامی: عظمت امام شهید را سالها بعد بهتر خواهیم شناخت برچسبها انفجار شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان
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