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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

شنیده شدن صدای دو انفجار در بندر کنارک

شنیده شدن صدای دو انفجار در بندر کنارک

کنارک- دقایقی قبل صدای دو انفجار در بندر کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش منابع محلی، دقایقی قبل صدای دو انفجار در بندر کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان شنیده شد.

کد مطلب 6889357

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