۵ سال حبس برای نظامی صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک نظامی ارتش این رژیم به اتهام جاسوسی برای ایران به ۵ سال زندان محکوم شده است.
بنابر ادعای این منبع رسانهای اسرائیل، نظامی مذکور تصاویر ویدیوهایی برای ایران ارسال میکرد که نشان دهنده رهگیری موشکها و تصاویری از اصابت موشکهای ایرانی به مناطق مختلف در طول جنگ بود.
از سوی دیگر رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد یک شهرکنشین صهیونیست که سه ماه پیش بر اثر اصابت مستقیم موشک ایرانی به ساختمانی در حیفا زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده کشته شده است.
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