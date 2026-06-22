طرح های چالشی رئیس جدید موساد برای جبران شکست های مکرر از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی نوشت که رومان گوفمن رئیس جدید سرویس اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی (موساد) در تلاش برای بازتعریف رویکرد کاری این سرویس جاسوسی و توسعه عملکرد آن، بررسی عمیقی از وظایف، ساختار سازمانی، روش‌های کاری و مکانیسم‌های مدیریتی را آغاز کرده است.

بر اساس منابع نزدیک به موساد، گوفمن خود را ملزم به میراث سازمانی یا مفاهیم کاری که قبلاً بر این سرویس حاکم بوده، نمی‌داند و قصد دارد تمام مفروضات و مکانیسم‌های موجود را مورد بازبینی جامع و ارزیابی مجدد قرار دهد.

این گزارش تاکید دارد که اقدامات مذکور موجی از بحث و جدل را در داخل موساد برانگیخته است. حامیان این تغییرات، آن را فرصتی برای به چالش کشیدن فرضیات قدیمی و بازسازی سیستم کاری، به ویژه پس از شکست‌های مرتبط با پرونده ایران می‌دانند، اما مخالفان هشدار می‌دهند که تغییرات بیش از حد، ممکن است زمان و منابع را هدر داده و بر عملکرد عملیاتی موساد تأثیر منفی بگذارد.

شورای مشورتی، خارج از سازمان

گوفمن یک شورای مشورتی متشکل از کارشناسان خارج از موساد تشکیل داده و به آنها وظیفه داده است تا توصیه‌هایی را در زمینه‌های مختلف، از جمله تعریف وظایف سازمان، روش‌های کاری آن، و مکانیسم‌های تخصیص منابع و مدیریت عملیات، تهیه کنند.

این شورا شامل پنج عضو است که قبلاً در موساد کار نکرده‌اند و وظیفه آنها مطالعه ساختار سازمان و روش‌های مدیریتی آن و ارائه دیدگاه‌هایی برای بازنگری در جنبه‌های مختلف کاری آن است.

به گفته منابع آگاه، اعضای شورا از آزادی عمل گسترده‌ای در دسترسی به بخش‌ها و مراکز مختلف سازمان برخوردارند و همچنین در کنار گوفمن در بحث‌های استراتژیک شرکت می‌کنند. این امر نارضایتی تعدادی از رؤسای بخش‌ها و مقامات ارشد موساد را در پی داشته است.

گوفمن همچنین در حال ایجاد پست معاونت برای هر رئیس بخش یا مقام ارشد موساد است. این مدل پیش از این در ارتش اسرائیل به کار گرفته شده است.

تحقیقات جدید در مورد طوفان الاقصی

گوفمن در پرونده بازبینی شکست‌های مرتبط با حمله 7 اکتبر 2023، به تحقیقات داخلی انجام شده در دوران «دیدی بارنیا» رئیس سابق موساد بسنده نمی‌کند و خواستار انجام یک تحقیقات مستقل جدید است. مشارکت اعضای شورای مشورتی در برخی از بحث‌های مربوط به این پرونده، پس از شرکت آنها در جلساتی با حضور مقامات ارشد و رؤسای بخش‌ها، موجی از انتقادات را در داخل سازمان برانگیخته است.

مأموریت های جدید

گوفمن قصد دارد اولویت‌های موساد را مجدداً ارزیابی کرده و دامنه وظایف آینده آن را تعیین کند. به گفته منابع نزدیک به سازمان، پرونده ایران در صدر اولویت‌ها باقی خواهد ماند و بخش عمده‌ای از منابع و تلاش‌ها به این مسیر هدایت می شود. گوفمن اما تردیدهایی در مورد ماهیت وظایف موساد در خارج از پرونده ایران مطرح می‌کند و معتقد است که زمان آن فرا رسیده است که نقشه اختیارات موساد بازنگری شود و زمینه‌های جدیدی اضافه و برخی دیگر که دیگر اولویت ندارند، کنار گذاشته شوند.

از جمله ایده‌های مطرح شده، گسترش نقش موساد در مقابله با آنچه کمپین‌های سلب مشروعیت و تحریم رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی است.

یکی از پرونده‌هایی که بحث گسترده‌ای را در داخل موساد برانگیخته است، تصمیم گوفمن برای انتصاب یک مقام ارشد در بخش عملیات است که با حرف «ک» از او یاد می‌شود. وی دست راست گوفمن و ناظر مستقیم بر کلیه عملیات اجرایی موساد است. این انتصاب جنجال گسترده ای را در موساد ایجاد کرده است.