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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۷

شکست پروژه مزدوران تل‌آویو در غزه

شکست پروژه مزدوران تل‌آویو در غزه

یک رسانه صهیونیستی با اذعان به شکست پروژه مزدوران اسرائیل در غزه اعلام کرده است که بیش از ۹۹ درصد از جمعیت نوار غزه همچنان تحت حاکمیت حماس قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پایگاه خبری «زمان یسرائیل» در گزارشی که با لحنی مأیوسانه منتشر شده، اعلام کرد که مزدوران اسرائیل در غزه، نه تنها نتوانسته‌اند تهدید جدی برای تداوم حاکمیت حماس ایجاد کنند، بلکه اهداف عملیاتی آنان نیز نامشخص و فاقد کارآمدی بوده است.

این منبع صهیونیستی در ادامه با اعتراف به شکست طرح جاسوسی و خرابکاری خود، تأکید کرده است که این گروهک های مزدور هیچ تأثیر ملموسی بر معادلات داخلی غزه نداشته اند و جز نتایج معکوس و آسیب به منافع خود رژیم اشغالگر، دستاوردی برای آن ها به همراه نداشته است.

گفتنی است اذعان رسانه های رژیم صهیونیستی به این شکست، نشان دهنده عمق نفوذ و قدرت مقاومت فلسطین در غزه و ناکامی طرحهای اطلاعاتی-امنیتی دشمن در تجزیه جبهه داخلی فلسطین است. این اعتراف، بار دیگر ثابت کرد که ملت فلسطین با هوشیاری و اتحاد، توطئه های همکاران داخلی دشمن را نقش بر آب کرده و معادله جدیدی را بر اساس مقاومت و پایداری در منطقه ترسیم نموده اند.

کد مطلب 6867314

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