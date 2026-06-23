عطوان بررسی کرد: راز پیروزی ایران در تجاوز آمریکایی صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل منطقهای با اشاره به انتشار یک نظرسنجی صهیونیستی مبنی بر اینکه ۹۲ درصد اسرائیلیها، ایران را پیروز جنگ اخیر میدانند، تاکید کرد که این نتایج نشان داد اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره دستیابی به دستاوردهای بزرگ دروغ است و پیروزی ایران به معنای شکست طرف مقابل، یعنی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو است.
عطوان این نظرسنجی را سیلی محکمی به غرور اسرائیل دانست و تاکید کرد که نتایج آن، تأیید دیگری بر بلاهت رئیسجمهور آمریکا و دولت و مشاورانش در مورد بزرگترین فریب اسرائیل علیه آنها و همچنین شکست استراتژی اسرائیل بود که نتانیاهو پس از عملیات طوفان الاقصی آن را ترویج کرد.
بر اساس این گزارش، این اعتراف مستقیم و واضح در نظرسنجی قدیمیترین دانشگاه رژیم صهیونیستی، نه تنها دروغهای نتانیاهو و واحد جاسوسی ۸۲۰۰ را فاش میکند، بلکه حماقتهای عربی و آمریکایی و اعتماد مطلق به برتری اطلاعاتی، سیاسی و نظامی اسرائیل را نیز برملا ساخت.
عطوان، راز این پیروزی را ایمان و اعتماد به نفس و آمادگی جدی برای مبارزه و جانفشانی برای مقابله با تجاوز و پایداری تا آخرین قطره خون پاک خود می داند و با اشاره به رسوایی برخی رژیمهای عربی مبنی بر عدم درک این واقعیت می افزاید که بزرگترین دلیل ما بر این رسواییها، صدور بیانیههایی از سوی ۲۱ دولت عربی در روزهای اولیه جنگ بود که حملات ایران به پایگاههای آمریکایی در برخی کشورهای عربی را محکوم میکرد. این در حالی است که کشورهای مذکور جرأت نکردند حتی در یک کلمه تجاوزهای آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران اسلامی و نقض حاکمیت آن و کشتار هزاران نفر از شهروندانش را محکوم کنند.
عطوان با اشاره به اینکه اثبات پیروزی ایران در این جنگ نیازی به نظرسنجی از یک دانشگاه اسرائیلی ندارد، افزود که این پیروزی بر دیوار تنگه هرمز، و سطح آبهای خلیج فارس و دریای عرب و تنگه بابالمندب و محلههای تلآویو، و حیفا و دیمونای ویران شده نوشته شده است.
وی ادامه داد که اگر نتیجه جنگ معکوس بود، ترامپ دست به دامن میانجیهای عرب و مسلمان نمی شد و از آنها برای آتشبس و تمدید آن و عقبنشینی از تمام تهدیدات بزدلانه خود مبنی بر نابودی ایران و گشودن درهای جهنم به روی آن، التماس نمیکرد.
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