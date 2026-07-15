حمله یک سگ ولگرد به ۱۴ شهروند در ورامین/پاسخگوی این معضل کیست؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی از وقوع حادثه‌ای در ورامین خبر می‌دهد که بار دیگر موضوع مدیریت سگ‌های بدون صاحب را به یکی از محورهای بحث در این شهرستان تبدیل کرده است، بر اساس این گزارش‌ها، یک سگ در منطقه هوانیروز از ورامین به چند شهروند حمله کرده و شماری از افراد، از جمله یک کودک، برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان مراجعه کرده‌اند.

در حالی که برخی منابع محلی مدعی هستند، تعداد افراد آسیب‌دیده به ۱۴ نفر رسیده است، این آمار تاکنون از سوی هیچ نهاد رسمی مانند فرمانداری، شهرداری یا نیروی انتظامی تأیید نشده است.

همچنین مسئولان شهری تا زمان تنظیم این گزارش، درباره جزئیات حادثه یا اقدامات انجام‌شده اطلاعیه‌ای منتشر نکرده‌اند.

روایت یک مادر از حمله به کودک ۱۰ ساله

یکی از شهروندان ورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر، مدعی شده است عصر ۲۳ تیرماه، فرزند ۱۰ ساله او هنگام بازی در کوچه‌ای در محدوده شهرک هوانیروز هدف حمله یک سگ قرار گرفته است.

به گفته این شهروند، این سگ پیش از حمله به کودک، به یک موتورسوار نیز حمله کرده و سپس چند نقطه از بدن کودک را گاز گرفته است.

او می‌گوید: خانواده بلافاصله کودک را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

این شهروند همچنین ادعا کرده است، افراد دیگری نیز که در همین محدوده‌ از شهر، از جمله حوالی سیلو، دچار گازگرفتگی شده بودند، هم‌زمان به بیمارستان مراجعه کرده‌اند.

ادعای زخمی شدن ۱۴ نفر

هم‌زمان با انتشار این روایت، برخی رسانه‌های محلی ورامین مدعی شده‌اند که شمار مراجعه‌کنندگان به بیمارستان با علائم گازگرفتگی به ۱۴ نفر رسیده است، تصاویری در این خصوص نیز به خبرنگار مهر رسیده است.

با این حال، مشخص نیست این افراد همگی قربانی حمله یک سگ بوده‌اند یا در چند حادثه جداگانه آسیب دیده‌اند، همچنین تاکنون هیچ مقام مسئول آماری رسمی درباره تعداد مصدومان، وضعیت جسمانی آنان یا نحوه کنترل این سگ منتشر نکرده است.

به همین دلیل، آمار منتشرشده در فضای مجازی همچنان در حد ادعا باقی مانده و نیازمند تأیید رسمی است.

سکوت شهرداری و شورای شهر ورامین

بررسی های خبرنگار مهر، اصل وقوع حادثه سگ کرفتگی را تأیید می کند.

با وجود انتشار اخبار مربوط به حمله سگ و نگرانی شهروندان، تاکنون شهرداری ورامین یا شورای اسلامی شهر اطلاعیه‌ای درباره این حادثه منتشر نکرده‌اند.

به نظر می رسد، مسئولان شهری، فرمانداری و نیز مسئولان مرتبط در استانداری تهران بایستی درباره اقدامات انجام‌شده برای کنترل وضعیت و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی توضیح دهند.

موضوع حضور سگ‌های بدون صاحب در معابر شهری طی سال‌های اخیر بارها در ورامین مطرح شده است.

بر اساس پیگیری های خبرنگار مهر، در ماه‌های اخیر برخی مسئولان قضایی نسبت به عملکرد مدیریت شهری در زمینه ساماندهی و جمع‌آوری سگ‌های بدون صاحب انتقاد کرده بودند.

سردرگمی در شیوه های جمع آوری سگ های بلاصاحب

با این حال، مشخص نیست این انتقادها چه نتایجی در پی داشته و آیا برنامه مشخصی برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از حضور این حیوانات اجرا شده است یا خیر.

در کشورمان، مدیریت حیوانات بدون صاحب در محدوده شهرها، معمولاً بر عهده شهرداری‌هاست.

این مسئولیت می‌تواند شامل زنده‌گیری، نگهداری، واکسیناسیون، عقیم‌سازی یا انتقال این حیوانات به مراکز نگهداری باشد.

در سال‌های اخیر، شیوه برخورد با سگ‌های بدون صاحب نیز به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است؛ از یک سو، برخی شهروندان خواهان جمع‌آوری سریع این حیوانات به دلیل نگرانی‌های ایمنی هستند و از سوی دیگر، فعالان حقوق حیوانات بر اجرای روش‌های غیرخشونت‌آمیز و مطابق با دستورالعمل‌های دامپزشکی تأکید می‌کنند.

کارشناسان حوزه سلامت همواره تأکید می‌کنند که هرگونه گازگرفتگی توسط حیوانات، به‌ویژه در صورتی که وضعیت واکسیناسیون حیوان مشخص نباشد، باید به‌عنوان یک وضعیت اورژانسی تلقی شود.

توصیه های بهداشتی

افرادی که دچار گازگرفتگی می‌شوند، معمولاً باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه کنند تا زخم شست‌وشو و در صورت نیاز واکسن هاری و سایر اقدامات پیشگیرانه برای آنان انجام شود.

به همین دلیل، حتی در مواردی که احتمال ابتلا پایین باشد نیز مراجعه فوری به مراکز درمانی توصیه می‌شود.

تا زمان انتشار این گزارش، هیچ‌یک از نهادهای مسئول از جمله شهرداری ورامین، شورای شهر، فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی یا نیروی انتظامی توضیح رسمی درباره این حادثه ارائه نکرده‌اند.

در نبود اطلاع‌رسانی رسمی، بخش قابل توجهی از اطلاعات منتشرشده همچنان بر پایه روایت شهروندان و رسانه‌های محلی است و امکان تأیید مستقل همه جزئیات آن وجود ندارد.

انتظار می‌رود با انتشار گزارش‌های رسمی، تصویر دقیق‌تری از ابعاد این حادثه و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت آن روشن شود.