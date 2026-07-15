اجرای طرح هادی در ۱۱۳ روستای شهرستان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در حاشیه بازدید از عملیات اجرای طرح هادی و آسفالتریزی روستای سلطانآباد، با اشاره به نگاه ویژه دولت به توسعه مناطق محروم و روستایی، اظهار کرد: طرح هادی در ۱۱۳ روستای شهرستان اردبیل که پیش از این فاقد طرح بوده یا نیازمند بازنگری بودند، در دستور کار قرار گرفته و با جدیت در حال اجراست.
وی با تأکید بر تمرکز ویژه بر روستاهای بالای ۲۰ خانوار، افزود: امسال برنامهریزی دقیقی برای اجرای طرح هادی در ۲۴ روستای شهرستان انجام شده و عملیات اجرایی آنها آغاز گردیده است. همچنین طبق هدفگذاریهای صورتگرفته، برای سال آینده نیز اجرای این طرح در بیش از ۲۲ روستای دیگر نهایی شده است.
قلندری به حجم عملیات عمرانی در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۳۰ هزار مترمربع عملیات عمرانی در قالب طرحهای هادی در مرحله اجرا یا تکمیل قرار دارد که برای تحقق این حجم از پروژهها، اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
وی تصریح کرد: علاوه بر اعتبارات جاری، با بهرهگیری از منابع حاصل از سفر ریاستجمهوری، پروژههای عمرانی در روستاهایی که طرح هادی در آنها به اتمام رسیده است، با هدف تقویت زیرساختها و افزایش رضایتمندی عمومی تقویت و توسعه یافتهاند.
فرماندار اردبیل با اشاره به پروژههای آتی خاطرنشان کرد: با هدف تسهیل در تردد و افزایش رفاه حال اهالی، ۲۱ روستای دیگر برای عملیات شنریزی و بهسازی معابر آمادهسازی شدهاند که عملیات اجرایی آنها در آیندهای نزدیک کلید خواهد خورد.
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