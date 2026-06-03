غدیر خاستگاه اندیشه حکومت اسلامی و تداوم رسالت نبوی است

حجتالاسلام حسین مولاپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک عید سعید غدیر خم اظهار کرد: غدیر تجلی حقیقت ولایت و یکی از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است که در آن، اراده الهی برای تداوم مسیر هدایت امت اسلامی در قالب امامت به منصه ظهور رسید.
وی با اشاره به جایگاه غدیر در اندیشه اسلامی افزود: غدیر صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه نقطه عطفی در احیای هویت دینی و اجتماعی مسلمانان و خاستگاه اندیشه حکومت اسلامی بر پایه ولایت و عدالت به شمار میرود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلخال گفت: در روز غدیر، پیامبر اکرم (ص) به فرمان الهی، امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرد و بدین ترتیب مسیر هدایت و رهبری جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر تبیین شد.
حجت الاسلام مولاپور با بیان اینکه غدیر عید میثاق و ولایت است، گفت: این روز بزرگ فرصتی برای بازخوانی مفاهیم عدالت، تقوا، مسئولیتپذیری و ولایتمداری در جامعه اسلامی است و مسلمانان باید بیش از پیش با سیره و آموزههای امیرالمؤمنین (ع) آشنا شوند.
وی افزود: ترویج فرهنگ غدیر و معارف علوی میتواند نقش مهمی در تقویت وحدت، بصیرت و انسجام جامعه اسلامی داشته باشد و نسل جوان را با ارزشهای اصیل دینی آشنا سازد.
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