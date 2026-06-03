حجتالاسلام والمسلمین جابر عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در تاریخ تشیع همواره بهعنوان نماد تکامل انسان کامل و در سیر معنوی و مکتبی ما بهعنوان پدیدهای ماندگار، مؤثر، راهنما و وسیلهای برای رسیدن به تکامل و غایت خلقت شناخته میشود، موضوع ولایت است. این موضوع در برههای خاص، در زمان پیامبر مکرم اسلام (ص) و در محلی به نام غدیر خم، بهصورت ویژه رخ نمود؛ آن هم ابلاغ و معرفی ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) بهعنوان جانشین پیامبر در تاریخ اسلام است.
وی افزود: این رویداد بزرگ، جهانی و تاریخی، یعنی «۱۸ ذیالحجه»، بهعنوان عید غدیر، عید ولایت و امامت در تاریخ ایران، اسلام، قرآن و انبیا و اولیا ثبت شده است. این همان دستور الهی به پیامبر بود که: «بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ». عید غدیر خم، نماد تجلی فرمان الهی برای بشریت، از طریق پیامبر، به منظور تکمیل ایمان انسانها و توجه به تکریم، قبول، شکر و تواضع در برابر این روز است.
امام جمعه شهرستان بیله سوار گفت: این واقعه مهم و حیاتی، فینفسه یک رویداد بشری و تاریخی برجسته است. برای تکریم و برجستهسازی این روز، روایات و سفارشات بسیار زیادی از ائمه (ع) داریم. در مفاتیحالجنان مرحوم شیخ عباس قمی نیز به طور مفصل به اعمال این روز پرداخته شده است. یکی از مهمترین اعمالی که خاطره این روز را برای تمام نسلها، سطوح تربیتی، بهویژه جوانان و کودکان شیرین و جذاب میکند، اطعام و توجه به عاشقان، مریدان و پذیرندگان این روز است.
حجت الاسلام و المسلمین عزیزی ادامه داد: در فضیلت اطعام در این روز، روایات بسیار محکم و ارزشمندی داریم. این سنت حسنه از زمان پیامبر و ائمه معصومین (ع) تاکنون رواج داشته و الحمدلله امروزه در جامعه اسلامی و بهویژه در جمهوری اسلامی ایران که محور امامت و ولایت در عالم اسلام و بهخصوص منطقه خاورمیانه است و با تبعیت از مکتب امام و ولایت، جریان حقطلبی را رهبری میکند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در دوران جمهوری اسلامی و در طول عمر انقلاب اسلامی، این موضوع بهویژه در سالهای اخیر بهصورت چشمگیر و گستردهای ظهور یافته است؛ از جمله مهمانیهای گسترده، خیابانی و کیلومتری، این برنامه در روز ۱۸ ذیالحجه، روز عید غدیر، در سراسر ایران برنامهریزی شده و در شهرستان مرزی «بیله سوار» نیز به منظور تکریم و تعظیم این روز، سفره چندین کیلومتری برپا خواهد شد. این اطعام و سفرهها نمونه و جلوههای کوچکی از تعظیم و تکریم این روز ماندگار، حیاتی و اساسی است؛ روزی که به عنوان روز اعتقاد، روز اخروی و روز بروز و تجلی انسان کامل محسوب میشود.و در راستای تکریم این روز، برنامههای دیگری نیز در شهرستان در حال انجام است.
حجت الاسلام والسلمین عزیزی ادامه داد: این رفتارهای اجتماعی مثبت در قالب اطعام و سفرهداری، یکی از ثمرات و برکاتش، برجستهسازی این روز به عنوان راه بندگی، عبودیت و رسیدن به کمال است؛ چنانکه قرآن میفرماید: «اَلیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ».
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