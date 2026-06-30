ستاد دائمی جان فدا در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنزاده عصر امروز در نشست خبری پویش جان فدا در اردبیل اظهار کرد: پس از ایام جنگ تحمیلی، وقوع این پویش یکی از اتفاقات عظیم و بینظیر در کشور محسوب میشود که میزان مشارکت مردم در آن بسیار فراتر از برآوردهای اولیه بوده است.
وی با ارائه آماری از روند ثبتنامها افزود: در روز نخست حدود هفت میلیون نفر و در ۴۸ ساعت ابتدایی ۱۵ میلیون نفر در این پویش شرکت کردند که در نهایت مجموع شرکتکنندگان در سطح کشور به ۳۲ میلیون نفر رسید و این موضوع اتفاق بسیار بزرگی برای کشور محسوب میشود.
دبیر قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س) استان اردبیل همچنین تاکید کرد: اهمیت این پویش به قدری بوده است که طی این ایام، سیستم پویش جان فدا هدف ۳۶ مورد حمله سایبری قرار گرفته است.
حسنزاده با تبیین وضعیت مشارکت در سطح استان گفت که طیفهای مختلف و قشرهای گوناگون مردم در این پویش ثبتنام کردهاند؛ به طوری که از خانمهای خانهدار تا دانشمندان یک درصد برتر جهان و همچنین دانشجویان، معلمان، اساتید و پزشکان متخصص در این پویش حضور یافتهاند.
وی با اشاره به آمارهای حمایتی و آمادگیهای اعلام شده در استان افزود: ۳۶ درصد از ثبتنامکنندگان در استان اردبیل اعلام کردهاند که آماده انجام کمکهای مالی هستند و ۲۰ درصد از آنان نیز حاضرند ماهانه حداقل یک میلیون تومان مساعدت مالی انجام دهند.
دبیر قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س) استان اردبیل تصریح کرد: ۴۰ درصد از ثبتنامکنندگان در استان آمادگی فعالیت در حوزه نظامی را اعلام نمودند و ۶۰ درصد دیگر نیز برای مشارکت در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی آمادگی خود را نشان دادند.
حسنزاده در ادامه با اشاره به یک ویژگی متمایز در سطح استان اظهار کرد: در حالی که در سطح کشور اکثریت ثبتنامکنندگان را برادران تشکیل میدهند، اما در سطح استان اردبیل اتفاق جالب توجه این است که اکثریت ثبتنامکنندگان را خواهران شامل میشوند.
دبیر قرارگاه حضرت فاطمه زهرا (س) استان اردبیل عنوان کرد: تلاش اصلی در حال حاضر، پایش و ساماندهی افراد ثبتنامکننده خواهد بود تا در ادامه، برنامهها و عملیاتهای مربوطه مشخص شود.
وی با اشاره به آمار ثبتنام در استان گفت: ۳۷ هزار نفر در پویش جان فدا در استان اردبیل ثبتنام کردهاند که در حال حاضر سه کمیته برای این پویش در استان تعریف شده است و ستاد دائمی پویش جان فدا نیز کار خود را آغاز کرده است.
دبیر قرارگاه حضرت فاطمه زهرا (س) استان اردبیل با تشریح وظایف کمیتهها تاکید کرد: کمیته اول وظیفه پایش و ساماندهی این ۳۷ هزار نفر را به تفکیک شهرستانها و از نظر جنسیتی و نوع فعالیت بر عهده دارد؛ همچنین از افراد دعوت خواهد شد تا فرمهای مربوطه را تکمیل کنند تا از طریق کمیته، عرصه فعالیت مشخص گردد و در نهایت در کمیته سوم، پس از مشخص شدن عرصه فعالیت، نوع فعالیت تعریف خواهد شد. وی همچنین یادآور شد: ستاد جان فدا در محل مهدیه اردبیل تشکیل شده است و از این پس افراد برای ثبتنام نمیتوانند به صورت انفرادی اقدام کنند، بلکه باید شخصاً به ستاد این پویش در مهدیه مراجعه نمایند.
جزئیات مشارکت اردبیلیها در مراسم تشییع امام شهید
حسنزاده با اشاره به عملیاتهای پیش روی قرارگاه در هفته پیش رو، بر اهمیت شرکت و حضور پرشور و باشکوه در مراسم تشییع امام شهید تاکید کرد و گفت: جبهه فرهنگی استان در این راستا جلسات و عملیاتهای مختلفی را تعریف کرده است.
وی ادامه داد: اگرچه بحث اعزام بر عهده سپاه استان است، اما قرارگاه فاطمه زهرا (س) استان در بحث اعزامهای انفرادی با خودروهای شخصی و خانواده نیز مشارکت خواهد کرد.
دبیر قرارگاه حضرت فاطمه زهرا (س) استان اردبیل افزود: منطقه ۱۷ به عنوان منطقه معین استان اردبیل تعریف شده و در این منطقه دو مسجد و دو مدرسه در اختیار استان قرار گرفته است که قرار است روزانه حدود پنج هزار پرس غذا بین زائران امام شهید توزیع شود.
وی در نهایت با اشاره به برگزاری مراسمات در طول هفته آینده برای امام شهید در استان، افزود: هیئتها و مساجد استان به تعداد ۷۲ مسجد و محله در این راستا فعالیت خواهند کرد و برنامههای مختلف فرهنگی و مذهبی در طول هفته پیش رو اجرا خواهد شد.
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