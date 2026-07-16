موج گرما و افزایش مشکلات سلامت روان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه بین‌المللی جدید، بیش از ۲.۶ میلیون مورد بستری در بیمارستان در فصل گرما را در سراسر برزیل، کانادا، شیلی و نیوزیلند از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ پیگیری کرد.

محققان افزایش ۳.۳ درصدی بستری شدن در بیمارستان به دلیل مشکلات سلامت روان را در روز موج گرما مشاهده کردند. این تعداد در هشت روز بعد به افزایش تجمعی ۵.۶ درصدی در چنین پذیرش‌هایی در مقایسه با دوره‌های غیر موج گرما رسید.

دکتر «یومینگ گو»، نویسنده این مطالعه و استاد بهداشت محیط جهانی و آمار زیستی در دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا، گفت: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که گرمای شدید طولانی مدت می‌تواند مراجعه بیمارستانی مرتبط با سلامت روان را به شدت افزایش دهد.»

میزان بستری شدن در بیمارستان در طول موج گرما برای افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی ۲۲.۹ درصد افزایش یافت. ۲۱.۷٪ برای افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی؛ ۸.۲٪ برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی؛ و ۷.۲٪ برای افرادی که با مشکلات سوءمصرف مواد دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش یافت.

این مطالعه نشان داد که نوجوانان (افراد زیر ۲۰ سال) و سالمندان بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

چرا موارد بستری در طول موج گرما افزایش یافته است؟ گو و همکارانش گمان می‌کنند که خواب نامناسب و روزهای پراسترس می‌تواند دلیل این روند باشد.

نویسندگان نوشتند: «این واکنش به استرس می‌تواند تحریک‌پذیری، اضطراب و اختلال شناختی را افزایش دهد، به ویژه در میان افرادی که از قبل اختلالات روانی داشته‌اند.»

گو گفت: «با ادامه گرمایش جهانی، این مشکل احتمالاً بدتر هم خواهد شد».

او در یک نشست خبری گفت: «تغییرات اقلیمی به عنوان یک عامل مهم تأثیرگذار بر سلامت روان در مقیاس جهانی ظهور کرده است، به طوری که رویدادهای شدید آب و هوایی، کمبود منابع و اختلالات اکوسیستم، استرس روانی و خطرات سلامت روان را تشدید می‌کنند.»

نویسندگان تاکید دارند که همه این موارد به نیاز به مداخلات بهداشت عمومی متناسب برای کاهش خطرات سلامت روان مرتبط با موج گرما اشاره دارد.