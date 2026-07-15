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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

واکنش معاون نهاد رهبری به اخراج یک کارمند دانشگاهی به دلیل پیگیری پوشش

واکنش معاون نهاد رهبری به اخراج یک کارمند دانشگاهی به دلیل پیگیری پوشش

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، از پیگیری پرونده اخراج یک کارمند در یکی از دانشگاه‌های بزرگ تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، از پیگیری پرونده اخراج یک کارمند در یکی از دانشگاه‌های بزرگ تهران خبر داد.

وی در صفحه شخصی اش در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: «در یکی از دانشگاه‌های بزرگ شهر تهران کارمندی اخراج شده. جرم او چه بوده؟ دغدغه‌مندی و پیگیری بحث پوشش قانونی در دانشگاه! این جنس اقدامات فراقانونی، سلیقه ای و بنیادگرایانه در کشورهای لیبرال هم مذبوح است.»

کرمی در واکنش به این موضوع تأکیدکرد: «حتماً تا ابطال حکم، بازگشت آن کارمند به کار و برخورد با مدیر مربوطه پیگیری می‌شود و حتماً اجازه نمی‌دهیم عده‌ای به ساحت دین و دین‌داران در دانشگاه توهین کنند.»

واکنش معاون نهاد رهبری به اخراج یک کارمند دانشگاهی به دلیل پیگیری پوشش

کد مطلب 6889005
زهرا سیفی

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