روایت معنوی وداع با «امام شهید» در قاب کلمات

به گزارش خبرنگار مهر، ویژهبرنامه «امام شهید» که این روزها به صورت زنده از آستان مقدس امام هشتم (ع) روی آنتن رادیو ایران میرود، روایتی چندلایه از واقعه وداع با پیکر مطهر امام شهید ارائه میدهد.
نیلوفر شریفی نویسنده این برنامه درباره چالشهای نگارش برای برنامهای با این ابعاد معنوی اظهار کرد: دغدغه اصلی من از همان ابتدای پذیرش مسئولیت نگارش این برنامه، این بود که متن خروجی تنها مجموعهای از خبرها و گزارشهای خشک نباشد. چنین رویداد بزرگی به روایتی نیاز دارد که هم از نظر محتوایی دقیق و مستند باشد و هم بتواند فضای روحانی و احساسی این روزهای حرم را برای مخاطب رادیو زنده کند.
شریفی با اشاره به ماهیتِ منعطفِ متن در برنامههای زنده افزود: از آنجا که برنامه به صورت زنده از مشهد مقدس پخش میشود، نمیتوان از قبل تمام جزئیات را قطعی نوشت. متن برنامه هر روز متناسب با اتفاقات صحن حرم، گزارشهای میدانی و مباحث کارشناسی بهروزرسانی میشود. در واقع نویسندگی در این برنامه، مستلزم حضور مستمر و لحظهای در جریان جزئیات است تا متن، انعطاف لازم برای پیوند با اجرا و گزارشها را داشته باشد.
وی با تأکید بر همافزایی عوامل برنامه «امام شهید» گفت: خوشبختانه یک نگاه مشترک میان تیم تولید وجود دارد. تعامل نزدیک میان تهیهکننده، گوینده، گزارشگران و بنده باعث شده است که متن برنامه صرفاً روی کاغذ باقی نماند؛ بلکه در تعامل با اجراها و گفتگوهای کارشناسی، به یک روایت منسجم و زنده تبدیل شود.
نویسنده ویژهبرنامه «امام شهید» در پایان عنوان کرد: امیدوارم شنوندگان رادیو ایران با شنیدن این برنامه، علاوه بر آگاهی از ابعاد مختلف این رویداد، صدایی صادقانه و روایتگر را حس کنند؛ روایتی که تلاش کرده است با احترام به شعور مخاطب، حقیقت، احساس و تحلیل را در کنار هم بنشاند و تصویری ماندگار از این وداع تاریخی را در ذهن مردم ثبت کند.
برنامه «امام شهید» که از ۱۸ تیر روی آنتن رادیو ایران رفته است به تبیین جایگاه رفیعِ رهبر شهید در فرهنگ ایثار و مقاومت میپردازد. این ویژهبرنامه با رویکردی عاطفی و حماسی، صدای مردمی خواهد بود که از جایجای ایران و بهویژه از حریمِ ملکوتی امام رضا (ع)، برای دیدار رهبر خود گرد هم آمدهاند.
این برنامه که تا جمعه ۲۶ تیر ادامه دارد، هر روز پس از بخش خبری ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰، با حضور کارشناسان به تحلیل موضوعاتی همچون «دیپلماسی مقاومت» و بازتاب این وداع عظیم در معادلات منطقهای و بینالمللی میپردازد.
در این ویژهبرنامه، سارا اکبری، تینا میرکریمی و نوید دانشور به عنوان گزارشگران رادیو ایران، با استقرار در صحن و سرای حرم مطهر رضوی، لحظه به لحظه حال و هوای معنوی زائران و مجاوران را روایت میکنند و تصاویری شنیداری از شور و ارادت قلبی مردم در این بارگاه نورانی را به گوش شنوندگان میرسانند.
یکی از بخشهای محوری و معنوی این برنامه، ایجاد پل ارتباطی مستقیم میان زائران و مجاوران با آستان حضرت رضا (ع) است. شنوندگان رادیو ایران میتوانند «دلگویههای» صوتی خود را خطاب به امام مهربانیها، از طریق پیامرسان «بله» به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۵۰۵ ارسال کنند تا صدای زوار در صحنهای حرم طنینانداز شود.
نظر شما