بهگزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا میرزایی در بازدید از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: شهرستان بروجن یکی از مناطق مهم استان و در مسیر ارتباطی استانهای فلات مرکزی ایران به بنادر جنوبغرب و جنوب کشور است.
وی با اشاره به تردد بالای خودروها از جادههای شهرستان بروجن در طول شبانهروز افزود: تقویت زیرساختها بهمنظور افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران در این شهرستان با هدف افزایش اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
میرزایی تصریح کرد: تالابهای شهرستان بروجن از جمله تالاب بینالمللی گندمان و تالاب بینالمللی چغاخورظرفیتهای ناشناختهای دارد که میتواند در رونق گردشگری اثرگذار باشد.
وی یادآور شد: استفاده از توان بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاران برای تقویت زیرساختها و ایجاد رونق در حوزه گردشگری شهرستان بروجن مورد توجه باشد.
تقویت زیرساختهاری گردشگری شهرستان بروجن در دستور کار است
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: تقویت زیرساختهاری گردشگری شهرستان بروجن در دستور کار قرار دارد.
حیدر صادقی تأکید کرد: استفاده از توان بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاران برای تقویت زیرساختها و ایجاد رونق در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری از جمله شهرستان بروجن جزو برنامههای اولویتدار ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بهشمار میرود.
وی افزود: تکمیل و راهاندازی طرحهای گردشگری نیمهتمام در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری و شهرستان بروجن با سرعت عملیاتی میشود.
صادقی تصریح کرد: تهیه بستههای سرمایهگذاری بههمراه ارائه مشوقهایی برای جذب سرمایهگذاران بهمنظور سرمایهگذاری در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری در دستور کار ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است.
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