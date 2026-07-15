توسعه روستاها؛ راهبردی ملی برای تحقق عدالت و توسعه پایدار

‌به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توسعه روستاها، به‌ویژه روستاهای نامزد ثبت جهانی، را از اولویت‌های مهم کشور دانست و اظهار کرد: توسعه گردشگری روستایی تنها یک برنامه در حوزه گردشگری نیست، بلکه راهبردی مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع متوازن فرصت‌های توسعه، افزایش کیفیت زندگی روستاییان و کاهش پیامدهای ناشی از مهاجرت به کلان‌شهرهاست.

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وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت‌های اجتماعی از روستاییان، از جمله توسعه بیمه خدمات سلامت و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی برای جامعه روستایی، یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار و حفظ جمعیت در روستاهاست.

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محسنی‌بندپی با تأکید بر اینکه روستاها یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند، ظرفیت‌های متنوع گردشگری روستایی از جمله گردشگری کشاورزی، گردشگری مزرعه، طبیعت‌گردی، گردشگری فرهنگی و بوم‌گردی را فرصتی ارزشمند برای رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و صیانت از میراث فرهنگی دانست.

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وی همچنین بر بهره‌گیری از تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه تجربه کشور چین در توسعه گردشگری روستایی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تسریع در تکمیل پرونده‌های روستاها، تمرکز بر شاخص‌های سازمان جهانی گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی، حفاظت از محیط‌زیست، مدیریت پسماند و صیانت از میراث فرهنگی تأکید کرد و این اقدامات را از مهم‌ترین عوامل موفقیت روستاهای ایران در رقابت‌های جهانی برشمرد.

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معاون گردشگری کشور در پایان، ضمن قدردانی از مشارکت تمامی دستگاه‌های عضو میز ملی گردشگری روستایی، از تلاش‌های مصطفی فاطمی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی و دبیر میز ملی گردشگری روستایی، و همکاران وی در پیگیری مستمر فرآیند آماده‌سازی پرونده‌های روستاهای نامزد جهانی تقدیر و ابراز امیدواری کرد با استمرار این همکاری‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، زمینه توسعه پایدار روستاها، رونق اقتصاد محلی، تقویت ماندگاری جمعیت، تحقق مهاجرت معکوس و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه گردشگری روستایی جهان بیش از پیش فراهم شود.