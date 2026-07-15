توسعه روستاها؛ راهبردی ملی برای تحقق عدالت و توسعه پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، توسعه روستاها، بهویژه روستاهای نامزد ثبت جهانی، را از اولویتهای مهم کشور دانست و اظهار کرد: توسعه گردشگری روستایی تنها یک برنامه در حوزه گردشگری نیست، بلکه راهبردی مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع متوازن فرصتهای توسعه، افزایش کیفیت زندگی روستاییان و کاهش پیامدهای ناشی از مهاجرت به کلانشهرهاست.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حمایتهای اجتماعی از روستاییان، از جمله توسعه بیمه خدمات سلامت و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی برای جامعه روستایی، یکی از پیشنیازهای توسعه پایدار و حفظ جمعیت در روستاهاست.
محسنیبندپی با تأکید بر اینکه روستاها یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب میشوند، ظرفیتهای متنوع گردشگری روستایی از جمله گردشگری کشاورزی، گردشگری مزرعه، طبیعتگردی، گردشگری فرهنگی و بومگردی را فرصتی ارزشمند برای رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و صیانت از میراث فرهنگی دانست.
وی همچنین بر بهرهگیری از تجربیات موفق داخلی و بینالمللی، بهویژه تجربه کشور چین در توسعه گردشگری روستایی، تشکیل کارگروههای تخصصی، تسریع در تکمیل پروندههای روستاها، تمرکز بر شاخصهای سازمان جهانی گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی، حفاظت از محیطزیست، مدیریت پسماند و صیانت از میراث فرهنگی تأکید کرد و این اقدامات را از مهمترین عوامل موفقیت روستاهای ایران در رقابتهای جهانی برشمرد.
معاون گردشگری کشور در پایان، ضمن قدردانی از مشارکت تمامی دستگاههای عضو میز ملی گردشگری روستایی، از تلاشهای مصطفی فاطمی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی و دبیر میز ملی گردشگری روستایی، و همکاران وی در پیگیری مستمر فرآیند آمادهسازی پروندههای روستاهای نامزد جهانی تقدیر و ابراز امیدواری کرد با استمرار این همکاریها و همافزایی دستگاههای مسئول، زمینه توسعه پایدار روستاها، رونق اقتصاد محلی، تقویت ماندگاری جمعیت، تحقق مهاجرت معکوس و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه گردشگری روستایی جهان بیش از پیش فراهم شود.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، توسعه روستاها، بهویژه روستاهای نامزد ثبت جهانی، را از اولویتهای مهم کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، توسعه روستاها، بهویژه روستاهای نامزد ثبت جهانی، را از اولویتهای مهم کشور دانست و اظهار کرد: توسعه گردشگری روستایی تنها یک برنامه در حوزه گردشگری نیست، بلکه راهبردی مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع متوازن فرصتهای توسعه، افزایش کیفیت زندگی روستاییان و کاهش پیامدهای ناشی از مهاجرت به کلانشهرهاست.
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