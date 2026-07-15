  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

برخورد خودرو با نیوجرسی در رضوانشهر یک کشته و ۲ مصدوم بر جا گذاشت

برخورد خودرو با نیوجرسی در رضوانشهر یک کشته و ۲ مصدوم بر جا گذاشت

رضوانشهر- رئیس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رضوانشهر از برخورد یک دستگاه خودروی سواری با نیوجرسی در محدوده میانرود این شهرستان خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر کشته و ۲ نفر مصدوم شدند.

اصغر وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انروز چهارشنبه یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با سه سرنشین خانم، در محدوده میانرود رضوانشهر با نیوجرسی برخورد کرد.

وی افزود: در پی شدت برخورد، خودرو دچار آتش‌سوزی شد که با حضور به‌موقع آتش‌نشانی از گسترش حریق جلوگیری به عمل آمد.

رئیس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رضوانشهر با بیان اینکه سرنشینان این خودرو اهل بندر انزلی بودند، تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو مصدوم دیگر توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وثوق در پایان گفت: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6889124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها