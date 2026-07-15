برخورد خودرو با نیوجرسی در رضوانشهر یک کشته و ۲ مصدوم بر جا گذاشت

اصغر وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انروز چهارشنبه یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با سه سرنشین خانم، در محدوده میانرود رضوانشهر با نیوجرسی برخورد کرد.
وی افزود: در پی شدت برخورد، خودرو دچار آتشسوزی شد که با حضور بهموقع آتشنشانی از گسترش حریق جلوگیری به عمل آمد.
رئیس آتشنشانی و خدمات ایمنی رضوانشهر با بیان اینکه سرنشینان این خودرو اهل بندر انزلی بودند، تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو مصدوم دیگر توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
وثوق در پایان گفت: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
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