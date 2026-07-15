به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری بعداز ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی با قدردانی از حضور گسترده مردم استان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: این حضور مسئولیت مدیران را برای خدمت‌رسانی به مردم سنگین‌تر کرده و باید با تلاش مضاعف پاسخگوی این اعتماد باشیم.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در حوزه اشتغال افزود: خراسان جنوبی در شاخص‌های اشتغال و رفع موانع تولید از استان‌های موفق کشور است که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استان است.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: همان‌گونه که در عرصه‌های مختلف از ظرفیت مردم استفاده شد، در حوزه اقتصاد نیز باید مردم را به میدان آورد و گفتمان مردمی‌سازی اقتصاد را به صورت جدی دنبال کرد.

نصیری با اشاره به مسئولیت خود در فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس بیان کرد: ظرفیت سهام عدالت می‌تواند به جای توزیع سودهای خرد، در خدمت اجرای پروژه‌های سودآور و اشتغال‌زا قرار گیرد تا مردم علاوه بر سهامداری، در توسعه اقتصادی مناطق خود نیز نقش مستقیم داشته باشند.

وی افزود: در خراسان جنوبی نیز برنامه‌ریزی شده است تا از این ظرفیت به صورت پایلوت استفاده شود و سرمایه‌های خرد مردم در طرح‌های دارای ارزش افزوده و بازده اقتصادی به کار گرفته شود.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: واگذاری بهره‌برداری از برخی ظرفیت‌های اقتصادی به مردم، ضمن افزایش درآمد خانوارها، از بروز آسیب‌هایی همچون برداشت‌های غیرقانونی نیز جلوگیری می‌کند.

نصیری با بیان اینکه امروز مردم باید آثار بهبود وضعیت اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند، تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز طعم رونق اقتصادی به شکل ملموس بر سر سفره مردم دیده نمی‌شود و لازم است دستگاه‌های اجرایی با هم‌افزایی بیشتر این فاصله را کاهش دهند.

وی همچنین موازی‌کاری میان دستگاه‌ها را یکی از موانع تحقق اهداف اقتصادی دانست و خواستار تدوین برنامه‌ای مشترک میان دستگاه‌های متولی اشتغال، نهادهای حمایتی و مجموعه‌های مردمی برای اجرای طرح‌های مشترک و اثربخش در استان شد.