ثبت ۶۰۴ فرصت شغلی در خراسان جنوبی/ نهبندان، سرایان و فردوس پیشتاز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی بعداز ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی اظهار کرد: از هفت مصوبه جلسه گذشته کارگروه، بخش عمده‌ای اجرایی شده و موضوعاتی از جمله ثبت اشتغال، پرداخت تسهیلات، تشکیل تعاونی‌های نیروگاه خورشیدی، راستی‌آزمایی اشتغال، جلوگیری از انحراف طرح‌ها و حفظ اشتغال موجود به صورت مستمر در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه ثبت اشتغال در سامانه ملی رصد از ابتدای تیرماه توسط دستگاه‌های اجرایی آغاز شده است، افزود: تاکنون ۲۴ دستگاه اجرایی، ۶۰۴ فرصت شغلی را در این سامانه ثبت کرده‌اند که حدود ۱۰ درصد تعهد اشتغال سال جاری را شامل می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: شهرستان‌های نهبندان، سرایان و فردوس تاکنون بیشترین میزان تحقق تعهد اشتغال را در سامانه ملی رصد به ثبت رسانده‌اند.

اشرفی با اشاره به ترکیب فرصت‌های شغلی ایجاد شده بیان کرد: ۵۷.۶ درصد اشتغال ثبت شده مربوط به مناطق شهری و ۴۲.۴ درصد مربوط به مناطق روستایی است و همچنین میزان اشتغال بانوان در سال جاری حدود ۱۱ درصد بیشتر از آقایان بوده است.

وی ادامه داد: از نظر بخش‌های اقتصادی نیز ۵۱ درصد اشتغال ایجاد شده در حوزه صنعت، ۲۷ درصد در بخش کشاورزی و ۲۲ درصد در حوزه خدمات ثبت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات نظارتی دبیرخانه کارگروه اشتغال اظهار کرد: طرح‌های اشتغال به صورت مستمر پایش می‌شوند و تاکنون ۴۷ طرح دارای انحراف، به دلیل عمل نکردن به تعهدات، برای استرداد بیش از ۵۱ میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

اشرفی همچنین از تشکیل ۲۵ شرکت تعاونی برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و افزود: توسعه تعاونی‌ها و حمایت از اشتغال پایدار، از برنامه‌های محوری حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خراسان جنوبی است.