رئیس محیط زیست قصرشیرین: حریق قراویز پیش از گسترش مهار شد

پژمان فتاح‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار آتش‌سوزی در اراضی کشاورزی مجاور منطقه حفاظت‌شده قراویز خبر داد و اظهار کرد: این حریق با حضور به‌موقع نیروهای پاسگاه محیط‌بانی جیران و محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قصرشیرین، پیش از رسیدن به محدوده‌های حساس منطقه، به طور کامل مهار شد.

وی افزود: آتش‌سوزی از اراضی کشاورزی اطراف منطقه آغاز شده بود و با توجه به وزش باد و نزدیکی محل حادثه به مرز منطقه حفاظت‌شده، احتمال گسترش شعله‌ها به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های طبیعی وجود داشت، اما تیم‌های عملیاتی بلافاصله وارد عمل شدند و از بروز خسارت به محیط طبیعی جلوگیری کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قصرشیرین با قدردانی از عملکرد محیط‌بانان حاضر در عملیات، تصریح کرد: سرعت عمل، هوشیاری و تلاش نیروهای پاسگاه محیط‌بانی جیران و سایر محیط‌بانان اعزامی نقش مهمی در کنترل این آتش‌سوزی داشت و بار دیگر اهمیت پایش مستمر حاشیه مناطق حفاظت‌شده را نشان داد.

فتاح‌پور با اشاره به عوامل بروز این‌گونه حوادث، هشدار داد: سوزاندن بقایای مزارع برای آماده‌سازی زمین‌های کشاورزی از مهم‌ترین عوامل وقوع آتش‌سوزی در مجاورت مناطق حفاظت‌شده است و می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی، پوشش گیاهی و حیات‌وحش وارد کند.

وی تأکید کرد: آتش زدن اراضی کشاورزی با هدف آماده‌سازی زمین ممنوع است و کشاورزان و بهره‌برداران باید نسبت به پیامدهای این اقدام آگاهی کامل داشته باشند، زیرا علاوه بر آسیب‌های زیست‌محیطی، مسئولیت‌های حقوقی و قانونی نیز متوجه عاملان خواهد بود. به گفته وی، حفاظت از اکوسیستم منطقه قراویز در اولویت برنامه‌های اداره حفاظت محیط زیست قرار دارد و با هرگونه اقدام تهدیدکننده این زیست‌بوم برخورد خواهد شد.