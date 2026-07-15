به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزی در سخنانی، اظهار داشت: آتش‌سوزی گسترده‌ای که منجر به سوختن و نابودی ۱۱۰ هکتار از اراضی جنگلی و عرصه‌های طبیعی شهرستان چگنی شده بود، با پیگیری‌های مستمر و عملیات شناسایی دقیق یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، به مرحله اثبات جرم در مراجع قضایی رسید.

وی گفت: بر اساس پرونده تشکیل شده، و تلاش‌های مستمر واحد حقوقی اداره منابع طبیعی با مستندسازی دقیق خسارات وارده به ۱۱۰ هکتار جنگل، پرونده را به دستگاه قضا ارجاع دادند. در پی این پیگیری‌ها، «حمید گراوند» رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان چگنی، پس از بررسی دقیق شواهد و اثبات جرم، با استناد به ماده ۴۷ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، حکم محکومیت سنگین متهم را صادر کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی چگنی، افزود: طبق این حکم، متخلف علاوه بر پرداخت ۵۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت، به سه سال حبس تعزیری نیز محکوم شده است.