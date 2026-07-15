ولایتی: طرح تقسیم مسیر تنگه هرمز چوب حراج به سرمایه ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بینالملل رهبر معظم انقلاب گفت: این تنگه متعلق به ایران است و هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند تنگه هرمز را از مالکیت ایران خارج کند و نیز هیچکس از ایرانیان، اعم از سیاسیون و غیرسیاسیون، نمیتواند چوب حراج به این سرمایه ملی بزند.
وی افزود: ما همواره در طول تاریخ سعی کردهایم احترام کشور عمان را حفظ کنیم و این کشور همواره از حمایت ایران برخوردار بوده است. برای مثال، شاهعباس بزرگ، پرتغالیها را با پسگردنی از خلیجفارس اخراج کرد و زمانی که پرتغالیها بخشهایی از خلیجفارس را اشغال کرده بودند، با قدرت این مناطق به شمول مسقط را آزاد کرد و پادشاه عمان را به قدرت بازگرداند یا در موردی دیگر نادرشاه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین سرداران تاریخ ایران زمانی که بیابانگردان نجد، مسقط را اشغال کردند، با یک حمله سریع آن منطقه را آزاد و مهاجمان را اخراج کرد و مسقط را به پادشاه عمان بازگرداند.»
ولایتی اظهار داشت: این نکته را باید اضافه کنم که انگلیسیها با تزویر، قسمتی از جزیرهالعرب را تسخیر کردند و مدتی آن را در اختیار داشتند؛ ولی بعد از شکست آنها از جوانمرد عرب، جمال عبدالناصر و ملیشدن کانال سوئز، زوال امپراتوری انگلیس آغاز شد.
وی تصریح کرد: اکنون آنها تنها دلال آمریکاییها هستند، درحالیکه خود آمریکاییها در حال فرار از منطقه هستند و انگلیس هم هیچ غلطی نمیتواند بکند؛ چرا که ارباب آنها، یعنی ترامپ با مزخرفگویی خود را مالکالرقاب جهان میداند. حال این که گفته شود انگلیس وامانده و ضعیف در امور برخی کشورهای همسایه ما دخالت میکند واقعاً موجب تأسف است.»
ولایتی در پاسخی به سؤالی مبنی بر اینکه ایدههایی چون عبورومرور بخشی از رفت یا برگشت کشتیها در تنگه هرمز، آن هم از طریق آبهای نزدیک به سواحل عمان مطرح است، تصریح کرد: «چنین ایدههایی چوب حراج زدن به یکی از مهمترین داشتههای ملی ایرانیان است.»
وی خاطر نشان کرد: این تنگه اکنون با فرمان شجاعانه و خردمندانه مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، بهعنوان یک دستاورد ارزشمند از جنگ ۴۰ روزه، تحت حاکمیت ایران قرار گرفته و مسئولان کشور باید مراقبت کنند که هیچکس نباید بدون اختیار و نمایندگی از ملت و مقام معظم رهبری، طوری سخن گفته یا اقدامی کند که گویی چوب حراج بر این سرمایه ملی زده است و این کارها بههیچوجه موردتأیید ملت بزرگ و بااصالت ایران نیست.
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