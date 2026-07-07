ولایتی: موضع ایران در حمایت از مقاومت تغییرناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از جنبش انصارالله یمن بعدازظهر امروز (سهشنبه) با علیاکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، هیئت یمنی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت «قائد امت»، درباره تحولات یمن، ایران، غرب آسیا و کشورهای محور مقاومت مطالبی بیان کرد و بر الگوگیری از نهضت امام خمینی(ره)، امام شهید، رضوانالله تعالی علیه، و رهبران شهید مقاومت تأکید نمود.
ولایتی نیز با قدردانی از حضور هیئت یمنی در مراسم تشییع و ادای احترام به مقام قائد شهید، گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر کشورهای استعمارگر که بهدنبال حذف مقاومت هستند، قوی، روشن و تغییرناپذیر است.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تأکید کرد: پس از جنگ ۴۰ روزه، آمریکا دیگر جایی در منطقه غرب آسیا ندارد و موازنه قدرت به سود ملتهای مقاوم تغییر کرده است.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل همچنین با انتقاد از استمرار محاصره یمن افزود: محاصره یمن باید فوراً پایان یابد و ادامه آن غیرقابل قبول است.
ولایتی با قدردانی از مجاهدتهای انصارالله اظهار داشت: یمن امروز یکی از ارکان مهم جبهه مقاومت است. وی همچنین حزبالله را ستون حفظ استقلال لبنان در برابر سلطهگری غرب و رژیم صهیونیستی دانست.
در ادامه این دیدار، طرف یمنی با اشاره به نیازهای علمی و آموزشی مردم یمن، خواستار بررسی زمینههای تأسیس شعبهای از دانشگاه آزاد اسلامی در صنعا و بهرهمندی جوانان یمنی از ظرفیتهای علمی ایران در حوزههای علوم پزشکی، مهندسی و علوم انسانی شد.
رئیس هیئت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی نیز با استقبال از این پیشنهاد، راهاندازی ظرفیتهای علمی و آموزشی برای ملت یمن را اقدامی خیرخواهانه، برادرانه و در خدمت تربیت نیروی متخصص و آینده این کشور دانست و بر بررسی چارچوبهای لازم برای ارائه خدمات علمی و آموزشی تأکید کرد.
در پایان، هیأت یمنی سلام ویژه رهبر جنبش انصارالله یمن را به ولایتی ابلاغ کرد.
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