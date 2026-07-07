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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

ولایتی: موضع ایران در حمایت از مقاومت تغییرناپذیر است

ولایتی: موضع ایران در حمایت از مقاومت تغییرناپذیر است

مشاور رهبری در امور بین‌الملل در دیدار با هیئتی از انصارالله یمن گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر کشورهای استعمارگر که به‌دنبال حذف مقاومت هستند، قوی، روشن و تغییرناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از جنبش انصارالله یمن بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) با علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، هیئت یمنی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت «قائد امت»، درباره تحولات یمن، ایران، غرب آسیا و کشورهای محور مقاومت مطالبی بیان کرد و بر الگوگیری از نهضت امام خمینی‌(ره)، امام شهید، رضوان‌الله تعالی علیه، و رهبران شهید مقاومت تأکید نمود.

ولایتی نیز با قدردانی از حضور هیئت یمنی در مراسم تشییع و ادای احترام به مقام قائد شهید، گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر کشورهای استعمارگر که به‌دنبال حذف مقاومت هستند، قوی، روشن و تغییرناپذیر است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تأکید کرد: پس از جنگ ۴۰ روزه، آمریکا دیگر جایی در منطقه غرب آسیا ندارد و موازنه قدرت به سود ملت‌های مقاوم تغییر کرده است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل همچنین با انتقاد از استمرار محاصره یمن افزود: محاصره یمن باید فوراً پایان یابد و ادامه آن غیرقابل قبول است.

ولایتی با قدردانی از مجاهدت‌های انصارالله اظهار داشت: یمن امروز یکی از ارکان مهم جبهه مقاومت است. وی همچنین حزب‌الله را ستون حفظ استقلال لبنان در برابر سلطه‌گری غرب و رژیم صهیونیستی دانست.

در ادامه این دیدار، طرف یمنی با اشاره به نیازهای علمی و آموزشی مردم یمن، خواستار بررسی زمینه‌های تأسیس شعبه‌ای از دانشگاه آزاد اسلامی در صنعا و بهره‌مندی جوانان یمنی از ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه‌های علوم پزشکی، مهندسی و علوم انسانی شد.

رئیس هیئت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی نیز با استقبال از این پیشنهاد، راه‌اندازی ظرفیت‌های علمی و آموزشی برای ملت یمن را اقدامی خیرخواهانه، برادرانه و در خدمت تربیت نیروی متخصص و آینده این کشور دانست و بر بررسی چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات علمی و آموزشی تأکید کرد.

در پایان، هیأت یمنی سلام ویژه رهبر جنبش انصارالله یمن را به ولایتی ابلاغ کرد.

کد مطلب 6881872

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