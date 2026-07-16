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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۳

سی‌بی‌اس: آمریکا درحال برنامه ریزی برای حمله به کوبا است

سی‌بی‌اس: آمریکا درحال برنامه ریزی برای حمله به کوبا است

«سی‌بی‌اس» به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که پنتاگون در حال برنامه ریزی برای حمله به کوبا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد که برنامه‌ریزان نظامی آمریکا در حال بررسی طیف وسیعی از گزینه‌ها برای اقدام احتمالی علیه کوبا، از جمله حمله هوایی ارتش با مشارکت هزاران سرباز آمریکایی، بوده‌اند.

این گزارش به نقل از چندین مقام آمریکایی که از این مذاکرات مطلع بودند، اعلام کرد که حمله هوایی توسط لشکر ۱۰۱ هوابرد، تنها واحد آموزش دیده برای چنین مأموریتی، انجام خواهد شد.

این مقامات تأکید کردند که این برنامه‌ریزی به این معنی نیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهور یا پنتاگون تصمیم به آغاز عملیات گرفته‌اند.

در این گزارش آمده است که هرگونه اقدام نظامی علیه کوبا با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد شد؛ زیرا منابع نظامی قابل توجهی از ایالات متحده همچنان مشغول عملیات علیه ایران است.

کد مطلب 6889547

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