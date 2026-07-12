کوبا: آمریکا عامل تهدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد که کوبا تهدید به شمار نمی رود بلکه این آمریکا است که تهدید محسوب می شود.

این پست رئیس جمهور کوبا در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا مبنی بر این که کوبا تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور به شمار می رود منتشر شده است.

کانل اضافه کرد: قطع سیستم انرژی و برق ملی کوبا تنها چند روز بعد از قطع قبلی روند ترمیم را سخت می کند اما نیروهای بخش برق در کوبا تسلیم نشده اند. محاصره نفتی اعمال شده از سوی آمریکا علیه کوبا یک نسل کشی است.

لازم به ذکر است که این کشور 2 نوبت شاهد قطع سراسری برق بوده است.