  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

رودریگز: محاصره آمریکا یک تهدید واقعی است، نه کوبا

رودریگز: محاصره آمریکا یک تهدید واقعی است، نه کوبا

وزیر امور خارجه کوبا با انتشار پیامی تصریح کرد: محاصره آمریکا یک تهدید واقعی است، نه کوبا.

به گزارش خبرگزاری مهر، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بیانیه مفصل و افتراآمیزی که وزارت امور خارجه آمریکا درباره هاوانا منتشر کرد، با هدف ترساندن افکار عمومی آمریکا از خطر ادعایی‌ ای تنظیم شده است که گویی بزرگ‌ ترین قدرت هسته‌ای جهان را تهدید می‌کند.

وزیر امور خارجه کوبا اضافه کرد: این اقدامی عجیب است که در آن، عناصر خیالی دروغین با چاشنی شگفتی درهم‌ آمیخته شده است. این متن توسط دولتی تدوین شده که خود عامل اقدامات خشونت‌ آمیز و تروریستی بوده است؛ اقداماتی که منجر به مرگ ۳۴۷۸ نفر و نقص عضو ۲۰۹۹ تن از مردم کوبا شده است.

برونو رودریگز اضافه کرد: همبستگی با کسانی که در راه عدالت و علیه ظلم و جنایت مبارزه می‌ کنند، تهدید محسوب نمی‌ شود. کوبا تهدید نیست. بلکه این محاصره است که تهدید به شمار می‌آید.

رودریگز: تهدید واقعی محاصره آمریکا است نه کوبا

«برونو رودریگز»، وزیر امور خارجه کوبا:

🔹همبستگی با مبارزان راه عدالت و مخالفت با ظلم و جنایت، هیچ‌گاه به معنای تهدید علیه دیگران نیست.

🔹محاصره آمریکا تهدید حقیقی است، نه کوبا

🔹حمایت کشورش از جنبش‌های عدالت‌خواه، اصولی و بر پایه ارزش‌های انسانی است.

کد مطلب 6895145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها