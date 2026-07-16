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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

حال خواننده موسیقی بختیاری خوب نیست

حال خواننده موسیقی بختیاری خوب نیست

یکی از پژوهشگران عرصه موسیقی نواحی از شرایط دشوار بیماری یکی از خوانندگان شناخته شده موسیقی بختیاری خبر داد و از مدیران فرهنگی خواست تا رسیدگی های لازم را در این زمینه انجام دهند.

پیمان بزرگ‌نیا پژوهشگر موسیقی نواحی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابتلای رضا صالحی خواننده معروف موسیقی ایل بختیاری به بیماری خبر داد و گفت: متاسفانه استاد رضا بختیاری از هنرمندانی که طی سال های گذشته آثار متعددی را پیش روی مخاطبان قرار داده و بسیاری از شنوندگان عمدتا او را با خوانندگی تیتراژ سریال «بانوی عمارت» می شناسند مدتی است که درگیر بیماری سختی شده و در شرایط نامساعدی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبیعتا تامین هزینه های درمانی یکی از مهم ترین، مشکل ترین و سخت ترین مراحلی است که بیماران با آن دست به گریبان هستند؛ مسیری که تا به امروز به لطف اهالی شریف ایل بختیاری و تعدادی از همشهریان استاد صالحی تامین شده اما بنده از مدیران و مسئولان نهادهای فرهنگی مرتبط می خواهم تا هرچه زودتر نسبت به تسهیل در روند تامین هزینه های درمانی این هنرمند پیشکسوت با حفظ جایگاه ارزشمند هنری چنین هنرمندان ارزنده ای همراهی های لازم را داشته باشند.

بزرگنیا بیان کرد: رضا صالحی و دیگر هنرمندانی مانند او شاید در میان پایتخت نشینان شناخته شده نباشند، اما چنین هنرمندانی به قدری برای فرهنگ و هنر منطقه و زادگاهشان دارای جایگاه هستند که واقعا قابل توصیف نیست و لازم است بیشتر از اینها به شرایط زندگی آنها توجه شود. در حالی که شان و شخصیت والای این هنرمندان اجازه نداده تاکنون منزلت خود را وارد چالش کنند.

این پژوهشگر در بخش پایانی صحبت های خود گفت: خواننده ای چون رضا صالحی که سن و سال زیادی هم ندارد از جمله هنرمندانی است که تاکنون آلبوم ها و آثار متعددی را برای رسانه ملی و دیگر مجموعه های فرهنگی تولید و آثارش او را تبدیل به یکی از مهم ترین و موثرترین خوانندگان موسیقی بختیاری کرده است. این درحالی است شروه خوانی های او برای محرم و صدای «چپ کوک» جانانه ای که دارد صالحی را تبدیل به هنرمندی کرده که باید بیشتر از اینها به او توجه داشت و من امیدوارم فضایی به وجود آید که مدیران و مسئولان فکری برای شرایط پیچیده او کنند.

کد مطلب 6889570
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • علی IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      10 0
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      انشاالله خدا به حق مولا امیرالمونین علی ع شفا بده .
    • مجتبی صهبا از شهرضا IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      11 0
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      با سلام امیدوارم هرچه زودتر حال این هنرمند عزیز بهبود پیدا کنه وچه با غیرتند مردمان بختیاری که در شرایط سخت به داد هم میرسند.واقعا" به ایران وایرانی بودن خودمان افتخار میکنیم.
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      11 0
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      سلام و درود بر این هنرمند عزیز بختیاری . خداوند شفای عاجل عنایت کند و برای مردم با صدای قشنگش بخواند انشالله
    • احمد چهارمحالی IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      4 0
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      تا خدا نخواهد برگی از درختی نخواهد افتاد.مرگ همیشه حق هست وامید به زندگی حق تر از حق هست.اینقدر افرادی را دیده ام که باچنین مشکلی روبرو هستند ولی زنده اند وامید واروباانگیزه تراز گذشته دارند زندگی می‌کنند.تاخدا یاراست بر سلطان .‌‌..
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      6 0
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      خدا ان شاءالله شفاشون بده
    • رسول IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      1 0
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      خدایا هرچه مریض داریم شفا عاجل وشفاعت شهدای کربلا را نصیبشان عنایت کن وبه کرمت به این عزیز توجه ویژه کن ایل بزرگ بختیاری در حال ودر قدیم ایام سرشناس ترین وشجاعترین با اصالت بانجابت در تمام سطوح کشور پهناور ایران زبان زد بوده و هست
    • رضا IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      0 0
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      خداوند به این خواننده غیرتی ایل بختیاری سلامت عطا کن

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