حال خواننده موسیقی بختیاری خوب نیست

پیمان بزرگ‌نیا پژوهشگر موسیقی نواحی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابتلای رضا صالحی خواننده معروف موسیقی ایل بختیاری به بیماری خبر داد و گفت: متاسفانه استاد رضا بختیاری از هنرمندانی که طی سال های گذشته آثار متعددی را پیش روی مخاطبان قرار داده و بسیاری از شنوندگان عمدتا او را با خوانندگی تیتراژ سریال «بانوی عمارت» می شناسند مدتی است که درگیر بیماری سختی شده و در شرایط نامساعدی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبیعتا تامین هزینه های درمانی یکی از مهم ترین، مشکل ترین و سخت ترین مراحلی است که بیماران با آن دست به گریبان هستند؛ مسیری که تا به امروز به لطف اهالی شریف ایل بختیاری و تعدادی از همشهریان استاد صالحی تامین شده اما بنده از مدیران و مسئولان نهادهای فرهنگی مرتبط می خواهم تا هرچه زودتر نسبت به تسهیل در روند تامین هزینه های درمانی این هنرمند پیشکسوت با حفظ جایگاه ارزشمند هنری چنین هنرمندان ارزنده ای همراهی های لازم را داشته باشند.

بزرگنیا بیان کرد: رضا صالحی و دیگر هنرمندانی مانند او شاید در میان پایتخت نشینان شناخته شده نباشند، اما چنین هنرمندانی به قدری برای فرهنگ و هنر منطقه و زادگاهشان دارای جایگاه هستند که واقعا قابل توصیف نیست و لازم است بیشتر از اینها به شرایط زندگی آنها توجه شود. در حالی که شان و شخصیت والای این هنرمندان اجازه نداده تاکنون منزلت خود را وارد چالش کنند.

این پژوهشگر در بخش پایانی صحبت های خود گفت: خواننده ای چون رضا صالحی که سن و سال زیادی هم ندارد از جمله هنرمندانی است که تاکنون آلبوم ها و آثار متعددی را برای رسانه ملی و دیگر مجموعه های فرهنگی تولید و آثارش او را تبدیل به یکی از مهم ترین و موثرترین خوانندگان موسیقی بختیاری کرده است. این درحالی است شروه خوانی های او برای محرم و صدای «چپ کوک» جانانه ای که دارد صالحی را تبدیل به هنرمندی کرده که باید بیشتر از اینها به او توجه داشت و من امیدوارم فضایی به وجود آید که مدیران و مسئولان فکری برای شرایط پیچیده او کنند.