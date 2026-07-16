کشف بیش از ۴ هزار دست ظرف و لوازم خانگی قاچاق از دو منزل در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضایی، صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان پس از انجام واکاوی‌های اطلاعاتی و تحقیقات میدانی دقیق در یکی از محله‌های شهر کرمان، موفق به شناسایی دو منزل تحت استفاده اتباع بیگانه شدند که به عنوان مرکز فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی افزود: در جریان بازرسی دقیق از این دو محل، بیش از ۴۳۰۰ دست انواع ظروف و لوازم خانگی قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ رضایی، با تاکید بر برخورد قاطع با جرایم اقتصادی تصریح کرد: تمامی اقلام کشف‌شده جهت انتقال به اموال تملیکی استان کرمان تحویل داده شده و اقدامات قانونی لازم جهت طرد متهمان از کشور نیز در جریان است.