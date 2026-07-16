رئیس بهزیستی دماوند: ۲ هزار مددجو تحت پوشش خدمات این نهاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معادی همزمان با فرارسیدن هفته بهزیستی، به تشریح خدمات و برنامه‌های اداره بهزیستی شهرستان دماوند پرداخت و اظهار کرد: سازمان بهزیستی نهادی تخصصی، دانش‌محور و پاسخگو است که با هدف ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف فعالیت می‌کند.

وی که رئیس اداره بهزیستی دماوند است، افزود: در حال حاضر حدود ۲ هزار پرونده فعال شامل افراد دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی، ذهنی، اعصاب و روان، شنوایی، بینایی، ضایعه نخاعی و معلولیت‌های ترکیبی تحت پوشش این اداره قرار دارد.

معادی با اشاره به خدمات ارائه‌شده به مددجویان تصریح کرد: پرداخت مستمری، کمک‌هزینه معیشتی، حق پرستاری، حق بیمه، تأمین لوازم بهداشتی، کمک‌هزینه تحصیلی، خدمات توان‌پزشکی، مناسب‌سازی منزل و خودرو، تأمین تجهیزات توانبخشی، پرداخت تسهیلات اشتغال و ودیعه مسکن از جمله خدماتی است که به جامعه هدف ارائه می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه نیز خبر داد و گفت: حمایت از انجام آزمایش‌های ژنتیک، غربالگری بینایی و شنوایی کودکان، پرداخت یارانه نگهداری معلولان و سالمندان در مراکز شبانه‌روزی و حمایت از تنها مرکز روزانه طیف اوتیسم شهرستان از دیگر اقدامات این اداره است.

وی با اشاره به خدمات حوزه سلامت اجتماعی افزود: پرداخت مستمری، اعطای تسهیلات اشتغال، حمایت از زنان سرپرست خانوار، کمک‌های درمانی و پرداخت مستمری به خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو و چندقلو تا شش‌سالگی در دستور کار قرار دارد.

معادی همچنین با بیان اینکه پنج مرکز مشاوره فعال در شهرستان دماوند خدمات روان‌شناختی ارائه می‌کنند، خاطرنشان کرد: شهروندان علاوه بر مراجعه حضوری، می‌توانند از خدمات رایگان خط ملی مشاوره ۱۴۸۰ نیز استفاده کنند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواردی همچون خشونت خانگی، کودک‌آزاری، سالمندآزاری، معلول‌آزاری، افراد فراری از منزل یا افراد دارای افکار خودکشی، موضوع را از طریق اورژانس اجتماعی ۱۲۳ گزارش کنند و بیماران مبتلا به اعتیاد را نیز برای بهره‌مندی از خدمات درمانی به مراکز مجاز ترک اعتیاد معرفی کنند.