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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

۵۷ خانوار مددجوی رزن امسال صاحب مسکن می‌شوند

۵۷ خانوار مددجوی رزن امسال صاحب مسکن می‌شوند

همدان-رئیس اداره بهزیستی شهرستان رزن گفت: در حال حاضر ۵۷ خانوار تحت پوشش بهزیستی در شهرستان فاقد مسکن هستند که برنامه ریزی شده در سال جاری صاحب خانه شوند.

نجیبه رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های هفته بهزیستی در رزن اظهار کرد: غبارروبی مزار شهدا، دیدار با امام جمعه و فرماندار، برپایی میز خدمت در نماز جمعه، افتتاح گروه همیار، ارائه رایگان خدمات گفتاردرمانی و بینایی‌سنجی، بازدید از اشتغال موفق مددجویان، دیدار با خانواده‌های تحت پوشش، دلجویی از آنها و تجلیل از معلولان و دانشجویان موفق از جمله برنامه‌های هفته بهزیستی در رزن است.

وی با بیان اینکه بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ نفر در شهرستان رزن مستمری‌بگیر بهزیستی هستند، افزود: این افراد در حوزه‌های توانبخشی، زنان سرپرست خانوار و سایر گروه‌های حمایتی خدمات و مستمری دریافت می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی رزن ادامه داد: در یک سال گذشته ۱۵۹ نفر از مددجویان با دریافت ۲۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال صاحب کسب‌وکار شدند و علاوه بر آن خدماتی مانند پرداخت مستمری، بیمه خویش‌فرمایی و کارفرمایی، خدمات آموزشی و توانبخشی و کمک‌هزینه‌های مختلف به جامعه هدف ارائه شده است.

وی درباره وضعیت مناسب‌سازی ادارات گفت: اگرچه شرایط مناسب‌سازی در مجموع مطلوب است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب و شایسته برای افراد دارای معلولیت فاصله وجود دارد.

رضایی با اشاره به خدمات حوزه مسکن خاطرنشان کرد: پرداخت ودیعه، تعمیر، ساخت و خرید مسکن در دستور کار بهزیستی قرار دارد و اکنون ۵۷ خانوار فاقد مسکن با همکاری فرمانداری، بنیاد مسکن و خیران در مسیر خانه‌دار شدن قرار دارند.

رئیس اداره بهزیستی رزن با بیان اینکه شهرستان رزن مرکز نگهداری شبانه‌روزی ندارد، افزود: سالمندان، کودکان بی‌سرپرست و افراد دارای معلولیت نیازمند مراقبت، پس از تشکیل پرونده به مراکز نگهداری استان معرفی می‌شوند.

وی مهم‌ترین مطالبه بهزیستی را حمایت بیشتر از جامعه هدف دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، انتظار می‌رود مسئولان و خیران در حوزه‌هایی مانند ساخت مسکن، درمان و پرداخت کمک‌های موردی، توجه ویژه‌ای به مددجویان و توانخواهان داشته باشند.

رضایی از فعالیت مراکز مختلف تحت نظارت بهزیستی در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مراکز درمان اعتیاد، مشاوره، مثبت زندگی، اورژانس اجتماعی و مرکز روزانه توانبخشی موجب تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات بهزیستی شده اما مردم از این مراکز و خدمات آنها اطلاع لازم را ندارند.

وی درباره برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: آموزش در سه سطح پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه برای دانش‌آموزان، والدین و خانواده‌ها در دستور کار قرار دارد، چرا که آسیب‌های اجتماعی به طور کامل از بین نمی‌روند، اما می‌توان با آموزش و آگاهی‌بخشی، آن‌ها را کنترل و کاهش داد.

رئیس اداره بهزیستی رزن در پایان با اشاره به راه‌های مشارکت مردم افزود: خیران می‌توانند از طریق حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی، درگاه‌های الکترونیکی، کدهای USSD و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اداره بهزیستی شهرستان در حمایت از جامعه هدف مشارکت کنند.

کد مطلب 6890280

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