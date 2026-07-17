نجیبه رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های هفته بهزیستی در رزن اظهار کرد: غبارروبی مزار شهدا، دیدار با امام جمعه و فرماندار، برپایی میز خدمت در نماز جمعه، افتتاح گروه همیار، ارائه رایگان خدمات گفتاردرمانی و بینایی‌سنجی، بازدید از اشتغال موفق مددجویان، دیدار با خانواده‌های تحت پوشش، دلجویی از آنها و تجلیل از معلولان و دانشجویان موفق از جمله برنامه‌های هفته بهزیستی در رزن است.

وی با بیان اینکه بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ نفر در شهرستان رزن مستمری‌بگیر بهزیستی هستند، افزود: این افراد در حوزه‌های توانبخشی، زنان سرپرست خانوار و سایر گروه‌های حمایتی خدمات و مستمری دریافت می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی رزن ادامه داد: در یک سال گذشته ۱۵۹ نفر از مددجویان با دریافت ۲۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال صاحب کسب‌وکار شدند و علاوه بر آن خدماتی مانند پرداخت مستمری، بیمه خویش‌فرمایی و کارفرمایی، خدمات آموزشی و توانبخشی و کمک‌هزینه‌های مختلف به جامعه هدف ارائه شده است.

وی درباره وضعیت مناسب‌سازی ادارات گفت: اگرچه شرایط مناسب‌سازی در مجموع مطلوب است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب و شایسته برای افراد دارای معلولیت فاصله وجود دارد.

رضایی با اشاره به خدمات حوزه مسکن خاطرنشان کرد: پرداخت ودیعه، تعمیر، ساخت و خرید مسکن در دستور کار بهزیستی قرار دارد و اکنون ۵۷ خانوار فاقد مسکن با همکاری فرمانداری، بنیاد مسکن و خیران در مسیر خانه‌دار شدن قرار دارند.

رئیس اداره بهزیستی رزن با بیان اینکه شهرستان رزن مرکز نگهداری شبانه‌روزی ندارد، افزود: سالمندان، کودکان بی‌سرپرست و افراد دارای معلولیت نیازمند مراقبت، پس از تشکیل پرونده به مراکز نگهداری استان معرفی می‌شوند.

وی مهم‌ترین مطالبه بهزیستی را حمایت بیشتر از جامعه هدف دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، انتظار می‌رود مسئولان و خیران در حوزه‌هایی مانند ساخت مسکن، درمان و پرداخت کمک‌های موردی، توجه ویژه‌ای به مددجویان و توانخواهان داشته باشند.

رضایی از فعالیت مراکز مختلف تحت نظارت بهزیستی در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مراکز درمان اعتیاد، مشاوره، مثبت زندگی، اورژانس اجتماعی و مرکز روزانه توانبخشی موجب تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات بهزیستی شده اما مردم از این مراکز و خدمات آنها اطلاع لازم را ندارند.

وی درباره برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: آموزش در سه سطح پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه برای دانش‌آموزان، والدین و خانواده‌ها در دستور کار قرار دارد، چرا که آسیب‌های اجتماعی به طور کامل از بین نمی‌روند، اما می‌توان با آموزش و آگاهی‌بخشی، آن‌ها را کنترل و کاهش داد.

رئیس اداره بهزیستی رزن در پایان با اشاره به راه‌های مشارکت مردم افزود: خیران می‌توانند از طریق حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی، درگاه‌های الکترونیکی، کدهای USSD و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اداره بهزیستی شهرستان در حمایت از جامعه هدف مشارکت کنند.